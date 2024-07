Rai multata per il caso Travolta a Sanremo: “Episodio di estrema gravità”

Fonte: IPA Rai sanzionata per il caso Travolta a Sanremonella foto: John Travolta

A distanza di mesi è giunta, inesorabile, la sanzione dell’AgCom nei confronti della Rai. Chi ha seguito l’ultimo Festival di Sanremo, condotto e diretto artisticamente da Amadeus, ricorderà certamente la bailamme esplosa intorno alla presenza di John Travolta come ospite speciale. Le famigerate scarpe del divo di Hollywood, manifestazione lampante di una pubblicità occulta del tutto fuori luogo, adesso costano care alla televisione di Stato, multata per una cifra piuttosto consistente: ben 206mila euro.

Caso Travolta a Sanremo, sanzione per la Rai

“La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità ha approvato una sanzione di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale, alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la 74ª edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo”, si legge nel comunicato diffuso dall’AgCom nella serata di mercoledì 24 luglio.

Fonte: IPA

Comunicato che prosegue con le ragioni che hanno determinato una multa tanto salata per la televisione di Stato: “La violazione accertata riguarda la pubblicità occulta di un noto marchio di scarpe nel corso dell’esibizione di John Travolta insieme ad Amadeus, conduttore del Festival. L’Autorità ha ritenuto di estrema gravità l’episodio, in quanto l’esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della RAI in termini di audience e durante l’esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori”.

L’AgCom ha fatto sapere, inoltre, che a gravare sulla decisione è stato non solo il fatto in sé, ma anche la “reiterazione della condotta da parte della Rai, già sanzionata per episodi di pubblicità occulta nel corso della passata edizione del Festival di Sanremo”.

Perché l’ospitata di John Travolta a Sanremo è diventata un caso

L’ultimo Festival di Sanremo condotto e diretto artisticamente da Amadeus, ormai planato sul NOVE, è destinato a passare alla storia proprio per il caso Travolta, che ha dominato in conferenza stampa e su tutti i giornali e televisioni durante le giornate della kermesse canora.

Amadeus ha fatto di tutto per avere alla sua corte il divo di Hollywood ma la sua ospitata ha fatto discutere sin da subito. Al netto della performance sulle note del Ballo del qua qua davanti al teatro Ariston, con il coinvolgimento di Fiorello, considerato a tutti gli effetti uno dei momenti più trash (o come direbbero i giovani, “cringe”) nella storia del Festival, quel che ha fatto storcere il naso a tutti è stata la presenza neanche troppo velata di pubblicità occulta.

Parliamo ovviamente delle scarpe incriminate, indossate da Travolta sia durante la performance che sul palco dell’Ariston, insieme a un completo praticamente identico a quello indossato nello spot. Travolta al momento era, infatti, conclamato testimonial del noto marchio. Come sottolineato da Striscia la Notizia – denunciata dalla Rai, tra l’altro, per la presunta diffusione di informazioni false -, era evidente già dal pomeriggio, quindi durante le prove, che l’attore avrebbe portato ai piedi le calzature in questione. Nessuna sorpresa dell’ultimo momento, dunque, come affermato invece dalla vicedirettrice Rai, Federica Lentini, in conferenza stampa.

La vicenda era rimasta in sospeso prima della decisione finale dell’AgCom. Il caso Travolta ha finalmente trovato il suo (triste) epilogo.