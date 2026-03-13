Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione: “Sono stato io”

Fiorello a "La Pennicanza" fa una clamorosa rivelazione e dopo anni si scopre la verità sul Festival di Sanremo: "Sono stato io, è colpa mia"

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata settimanale de La Pennicanza, venerdì 13 marzo, e lo showman si lascia andare a una clamorosa rivelazione. Dopo anni finalmente apprendiamo la verità dietro lo scandalo di John Travolta a Sanremo.

Fiorello, clamorosa rivelazione dopo anni

Dopo anni Fiorello rivela un clamoroso retroscena sanremese, la nascita del celebre “Ballo del qua qua” proposto a John Travolta durante il Festival di Sanremo 2024: “È stata una mia idea. Nel linguaggio comico esiste la tecnica della destrutturazione del mito e quindi ho pensato a John Travolta per ‘Il ballo del qua qua’, brano molto amato dai bambini in Italia. Sono andato nel suo camerino e gli ho fatto vedere come si ballava, prendendolo addirittura sotto braccio durante il ritornello. Lui, ancora in ciabatte, mi ha guardato e mi ha risposto ‘funny’, ma la sua faccia non era altrettanto! Quando sono uscito ho pensato: ‘Meglio non farlo, sarà una debacle’.

Ma Amadeus aveva già la scaletta pronta e non si poteva più cambiare. Se guardate bene la mia espressione e quella di Travolta si capisce che eravamo consapevoli di quello che stava per succedere… Amadeus era l’unico ignaro di tutto, non si rendeva conto a cosa stava andando incontro!”.

Fiorello, sul caso Timothée Chalamet

Si passa poi a Hollywood e alle polemiche che coinvolgono Timothée Chalamet: “Ha detto che il balletto e l’Opera sono inutili. Attenzione, perché con certe dichiarazioni rischia di non vincere l’Oscar… sapete come sono gli americani!”. Fiorello ricorda quindi un precedente: “Vi ricordate Carla Gascon? Ha perso l’Oscar per dei suoi vecchi tweet razzisti, l’Academy non perdona!”.

Per commentare la vicenda, lo showman racconta di essere andato a Firenze a intervistare il ballerino Sergej Bijov, russo naturalizzato toscano: “Gli abbiamo chiesto cosa ne pensa dell’affaire Chalamet”. E arriva anche il commento di Roberto Bolle: “Se c’è una persona a cui il mondo della danza deve dire grazie questo è il grande Bijov, io lo stimo e lo ringrazio ora e forever”. Ma il diretto interessato è molto meno diplomatico: “Chalamet ti aspetto fuori… ti faccio un c*lo così!”.

Fiorello, la finta telefonata del Vaticano su Annalisa

Non manca la surreale telefonata dal Vaticano dopo una dichiarazione di Annalisa, che per promuovere il suo nuovo album ha chiesto ai fan se la preferiscono “suora o pornostar”. In sottofondo si sentono piatti rompersi e una voce preoccupata: “Santo Padre la prego, non faccia così, l’ira è un peccato…”. Poi la risposta ufficiale: “Il Santo Padre è leggermente contrariato, dobbiamo essere sinceri. A noi Annalisa piace tanto, cantavamo sempre le sue canzoni, ma questa cosa qui… Cosa preferisco io? Diciamo suora, dai”. Al termine del collegamento, Fiorello annuncia: “Martedì Annalisa sarà in videochiamata con noi a ‘La Pennicanza’”.

Fiorello, gli auguri a Carlo Conti

Arriva poi la festa in videochiamata per il compleanno di Carlo Conti con il pubblico in studio che gli canta ‘Tanti auguri’: “Sono con il gruppo di lavoro di ‘Sanremo Top’ e stiamo andando in studio a fare le prove”. Fiorello esclama: “Carlo ti vogliamo bene!”. In chiusura Conti saluta: “Domani ci sono gli altri 15 cantanti che non c’erano la scorsa settimana e torna anche Sal Da Vinci. Lo so che domani anche su Canale 5 c’è Sal… ma lì è registrato, io ce l’ho in diretta!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 16 marzo alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.