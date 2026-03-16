Fiorello a La Pennicanza, clamoroso annuncio: raddoppia l’appuntamento

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati a condurre La Pennicanza e nella puntata di lunedì 16 marzo c’è stato un clamoroso annuncio. La trasmissione è di tale successo che raddoppia l’appuntamento e sbarca su Rai 2 nello stesso orario in cui andava in onda VivaRai2.

Fiorello, La Pennicanza sbarca su Rai 2

Finalmente Fiorello ce l’ha fatta a tornare su Rai 2. Lo fa con La Pennicanza. Ad annunciarlo è lo stesso showman in diretta durante la trasmissione. Ma di cosa si tratta esattamente? In pratica La Pennicanza verrà riproposta in replica su Rai 2 la mattina alle 7.10. Conterrà comunque contenuti extra inediti pensati anche per i bambini che a quell’ora si preparano per andare a scuola.

Ma, oltre a duplicare l’appuntamento con La Pennicanza che già è un avvenimento straordinario, Fiorello e Biggio si preparano a riprendersi la stessa fascia oraria in cui veniva trasmessa Viva Rai2. Una grande conquista, considerando che da tantissimo tempo il pubblico chiede a gran voce il ritorno dello showman in tv (e non solo sul canale digitale) con un appuntamento quotidiano.

In attesa di conferma definitiva, Fiorello e Biggio dovrebbero sbarcare su Rai 2 con La Pennicanza a partire da mercoledì 18 marzo. In effetti, a parte quanto rivelato in diretta, non c’è ancora comunicazione ufficiale di quando effettivamente vedremo lo show nella sua duplice versione.

Fiorello, il commento sugli Oscar e la frecciata a Biggio

In attesa dell’annuncio ufficiale che farà felici gli spettatori del mattino e chiunque si è perso l’appuntamento post pranzo, a La Pennicanza Fiorello commenta le notizie del giorno. E dopo il Festival di Sanremo non potevano mancare gli Oscar, andati in scena nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo. La frecciatina è per Timothée Chalamet che – commenta lo showman – “Non ha vinto una cippa”.

E non è mancata la rassegna stampa internazionale dove naturalmente si parla di Fiorello e soprattutto di Biggio con un riferimento non troppo lusinghiero, ovviamente in senso ironico.

Fiorello, il duetto con Lady Gaga

Fiorello ha voluto anche ricordare il duetto che fece tanti anni fa con Lady Gaga e non ha mancato di far sentire qualche nota assolutamente improbabile.

Infine, lo showman si è complimentato per le vittorie sportive del weekend di Kimi Antonelli e Jannik Sinner. Infine, non poteva mancare la telefonata surreale dal Vaticano.

Per ora Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza martedì 17 marzo alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. In attesa del 18 marzo.