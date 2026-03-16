Oscar 2026, i momenti virali: da Leo DiCaprio re dei meme alla reunion di Moulin Rouge!

Conan O’Brien travestito da Gladys, Leonardo DiCaprio e il meme in diretta, le reunion che ci fanno sognare: gli Oscar 2026 si prendono i social

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Ewan McGregor e Nicole Kidman

Gli Oscar saranno pure la notte del cinema, ma sempre più spesso i premi si spostano in secondo piano e a prendersi la scena sono alcuni momenti che diventano subito iconici. L’edizione 2026, andata in scena al Dolby Theatre di Los Angeles, lo ha confermato senza troppi giri di parole: tra statuette, tributi commossi e battute affilate, a vincere davvero è stata la quota viralità. E no, non si parla solo dei discorsi dei vincitori.

A conquistare il pubblico sono stati soprattutto quegli attimi sospesi tra imbarazzo, nostalgia e un tempismo non sempre perfetto che in pochi minuti finiscono su X, TikTok e Instagram. Il risultato? Una cerimonia che, almeno online, ha avuto un ritmo molto più elettrico di quanto suggerisca la sua durata-monstre dell’evento.

Conan O’Brien come “zia Gladys” e Leonardo DiCaprio inventa un meme live

Se c’era bisogno di un’immagine simbolo per raccontare questi Oscar, probabilmente sarebbe quella di Conan O’Brien truccato e trasformato in “zia Gladys”. Il presentatore ha aperto la serata con una gag volutamente sopra le righe, presentandosi nei panni del personaggio interpretato da Amy Madigan nel film horror Weapons, per il quale l’attrice ha vinto l’Oscar. Un momento volutamente assurdo, quasi teatrale, che ha subito dettato il tono della cerimonia: sicuramente meno ingessata del solito.

Poco dopo è arrivato anche uno dei momenti più condivisi della serata. Proprio O’Brien, dopo aver punzecchiato a più riprese (ma non è stato l’unico) Timothée Chalamet, ha chiamato in causa Leonardo DiCaprio definendolo il “re dei meme” (come dargli torto?). E invitandolo, di fatto, a crearne uno in diretta. La telecamera si è quindi posata sull’attore che ha reagito con un sorriso un po’ imbarazzato e un’alzata di spalle: ed è subito meme.

La sua è una qualità che non tutti possiedono e in pochi secondi la sua espressione con i baffi è diventata lo screenshot più condiviso della notte.

Da Anne Hathaway ad Ewan McGregor: le reunion che amiamo

Un’altra parte della serata ha giocato invece con la nostalgia. L’incontro tra Anne Hathaway e Anna Wintour ha fatto sorridere i fan di Il diavolo veste Prada: bastato che l’attrice la chiamasse Miranda – come la sua controparte sullo schermo interpretata da Meryl Streep – per mandarci in visibilio.

Ancora più emozionante la reunion tra Nicole Kidman ed Ewan McGregor. I due attori sono tornati insieme sul palco a 25 anni da Moulin Rouge!, regalando al pubblico un altro momento indimenticabile. Tra battute sull’amore e un accenno alle celebri canzoni del film, il Dolby Theatre ha rivissuto per qualche minuto l’atmosfera romantica del musical di Baz Luhrmann.

Tra omaggi e polemiche: gli assenti all’In Memoriam e il tributo di Barbra Streisand

Come spesso accade agli Oscar, anche il segmento In Memoriam (quest’anno particolarmente ricco, purtroppo) ha fatto discutere. In molti hanno notato l’assenza di nomi importanti tra quelli ricordati durante il tributo, scatenando subito commenti e polemiche sui social. A mancare sono stati Brigitte Bardot, James Van Der Beek ed Eric Dane: “dimenticanze” che pesano.

Nello stesso segmento è arrivato però anche uno dei momenti più intensi della serata: l’omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford. L’attrice e cantante ha ricordato il collega e amico con grande emozione, arrivando a cantare tra le lacrime il brano The Way We Were – colonna sonora del film che li ha consacrati insieme, Come eravamo – davanti a una platea visibilmente commossa.