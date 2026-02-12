James Van Der Beek: gli ultimi scatti, circondato da tanto amore

L’attore si è spento circondato dall’affetto della famiglia e delle amiche più care, che hanno postato parole e foto commoventi

Getty Images James Van Der Beek, il tributo degli amici

James Van Der Beek, l’indimenticabile Dawson dell’omonima teen serie che gli ha dato un successo planetario ma lo ha anche imbrigliato a vita in quel ruolo (peccato, perché era un attore talentuoso e sottovalutato), è morto nella sua casa, stroncato da un tumore che aveva affrontato con coraggio e tenacia per un paio d’anni, ma che non gli ha dato scampo. Lascia l’amata moglie Kimberly, i suoi sei figli, milioni di fan sconvolti in tutto il mondo e tanti colleghi e amici nel mondo dello spettacolo, che in queste ore lo stanno omaggiando con bellissime parole e tributi. Perché James era davvero una bella persona, descritto da tutti come un’anima gentile, affettuosa, altruista e generosa. Ben diversa dall’unico personaggi degno di nota e memoria da lui intepretato al Cinema, Sean Bateman in quel piccolo capolavoro cinematografico che è The Rules of Attraction.

Secondo le testimonianze degli amici e i comunicati della famiglia, James ha trascorso i suoi ultimi momenti in un hospice, cercando la pace e circondato dall’affetto dei suoi sei figli, che gli hanno tenuto la mano fino alla fine. La moglie Kimberly ha descritto questi giorni come un periodo affrontato con “coraggio, fede e grazia”

Due tra le sue migliori amiche, che gli sono state accanto fino all’ultimo, hanno postato parole commoventi sui social, accanto ad alcuni scatti insieme a lui, ormai sofferente e scavato dalla malattia, ma ancora con quello sguardo dolcissimo che aveva fatto innamorare milioni di adolescenti in tutto il mondo.

Il ricordo commovente dell’amica Stacey Keibler

Amica di lunga data di Van Der Beek, l’ex wrestler Stacy Keibler ha condiviso un toccante tributo su Instagram documentando gli ultimi momenti dell’attore.

Stacy ha pubblicato una foto di loro due mentre guardavano il tramonto, con James su una sedia a rotelle, descrivendo il tempo trascorso con lui come un “dono di Dio” e sottolineando l’importanza di essere presenti e di non sprecare nemmeno un respiro quando il tempo diventa sacro.

L’ultimo scatto di Erin Fetherston

La stilista Erin Fetherston è stata una delle amiche più strette di James Van Der Beek ed è rimasta accanto all’attore nei suoi ultimi giorni. Nel suo commovente tributo su Instagram, ha ricordato come Van Der Beek e sua moglie Kimberly fossero stati i primi a visitarla dopo la nascita dei suoi figli e come l’attore fosse una figura di riferimento (“zio James”) per la sua famiglia.