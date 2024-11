Chi è Kimberly, la moglie di James Van Der Beek

Fonte: IPA Kimberly, la moglie di James Van Der Beek

Parlando di James Van Der Beek, è impossibile non pensare al giovane Dawson, protagonista della serie cult degli anni 2000 che ha segnato la carriera dell’attore e con cui condivide la tendenza a vivere a pieno le relazioni.

James, infatti, è legato sentimentalmente a Kimberly Brook, con cui ha formato una numerosa e dolcissima famiglia, dopo essersi sposati nel 2010. Kimberly è la donna che ha regalato all’attore un sogno d’amore fatto di affetto e grande complicità.

Chi è Kimberly Brook

Kimberly Brook, con il suo sorriso dolcissimo e la lunga chioma ramata, rappresenta il riscatto amoroso di quel Dawson Leery che, per lungo tempo, ha inseguito un amore capace di disilludere e far soffrire.

Attrice e produttrice, nel corso della sua carriera ha condiviso con il marito anche l’amore per il cinema e la serialità, collaborando a progetti come Teenage Paparazzo nel 2010, Home Movie: The Disappearing Art of Vaginal Breech Delivery nel 2015 e The Princess Bride nel 2020.

Oltre al grande e piccolo schermo, Kimberly è nota anche per il suo lavoro nel mondo dei podcast. Insieme a Peggy Rometo, infatti, dal 2023 conduce Bathroom Chronicles, un progetto descritto come “un’immersione catartica in cui è lecito ridere, piangere, festeggiare o semplicemente sapere di non essere soli al mondo”.

Kimberly è inoltre attaccatissima alla famiglia: condivide gran parte dei ricordi insieme a James Van Der Beek e ai figli sul suo profilo Instagram, in cui, oltre a mostrare tanti piccoli momenti, si concentra sul benessere e offre consigli beauty.

Kimberly, la storia d’amore con James Van Der Beek

L’affetto che i fan percepiscono post dopo post è dato dall’incredibile complicità che Kimberly continua ad avere con suo marito James: i due sembrano ancora una coppia nuova, capace di scoprirsi e sorprendersi, nonostante siano ormai insieme da più di dieci anni e abbiano già sei bellissimi bambini.

James e Kimberly si sono conosciuti in Israele nel 2009, poco dopo la fine del primo matrimonio dell’attore con Heather McComb: un incontro che ha cambiato la vita di entrambi. James si è infatti reso conto che, nonostante fosse convinto di voler rimanere single, il suo sogno più grande era quello di formare una famiglia.

Dopo un brevissimo periodo in cui Kimberly sembrava non interessata a una relazione, i due hanno iniziato a uscire insieme e, solo sei mesi dopo, aspettavano già il loro primo bambino. La loro storia d’amore ha raggiunto un nuovo livello il primo agosto del 2010, quando si sono sposati a Tel Aviv.

Fonte: IPA

Un matrimonio intimo, ma romanticissimo proprio per la sua semplicità. “Ci siamo preparati in fretta e furia, abbiamo fatto ballare intorno a noi un gruppo di persone che non conoscevamo (e qualcuna che conoscevamo), siamo stati circondati dai paparazzi israeliani, poi abbiamo cenato in una bettola libanese all’aperto con tovaglie e sedie di plastica e cibo fantastico… e siamo partiti”, ha raccontato James in un post per il loro tredicesimo anniversario.

Da quel momento, i due non si sono più lasciati e hanno creato una famiglia numerosissima composta da Olivia, la primogenita nata a settembre 2010, Joshua, Annabel Leah, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah, nato nel 2021, poco dopo il trasferimento della famiglia da Los Angeles a un meraviglioso ranch in Texas.

Kimberly e James insieme anche nei momenti difficili

Oltre ai momenti di grande gioia e condivisione, la storia tra Kimberly e James è stata segnata anche da momenti di difficoltà. Kimberly ha vissuto infatti cinque aborti spontanei, un periodo davvero difficile superato grazie al supporto di James e all’affetto dei loro bambini.

Lo stesso affetto su cui può contare anche James, che ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di cancro al colon-retto. Una condizione che ha cambiato la sua vita, ma che non gli ha impedito di portare avanti la sua carriera e di stare accanto alla sua famiglia: “Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso delle misure per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia. C’è motivo di essere ottimisti e mi sento bene”.