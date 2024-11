Melania Trump, il mistero della scomparsa nella foto di famiglia

Fonte: Getty Images Tutte le donne di Donald: gli “angeli” della famiglia Trump

Donald Trump è il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Il Tycoon è risultato il favorito dell’Election Day contro Kamala Harris: al suo fianco, Trump può vantare una grande famiglia, “grandissima”, a dire il vero, con gli amati figli Don Jr, Ivanka, Eric, Tiffany, Barron. E naturalmente lei, la terza moglie, First Lady per la seconda volta: Melania Trump. Ma c’è un piccolo mistero: la figlia di Donald Trump Jr ha condiviso uno scatto scrivendo “tutta la squadra”. Ma dov’è Melania? Non solo: manca anche Kimberly Guilfoyle.

Melania Trump assente nella foto di famiglia

Durante il servizio fotografico di famiglia nella notte delle elezioni di martedì 5 novembre, sono presenti i Trump al gran completo… a parte per Melania Trump e Kimberly Guilfoyle. Tanto da scatenare la curiosità sui social, in particolare per l’assenza della First Lady per la seconda volta: “Dov’è Melania?”, si sono chiesti gli utenti. E pensare che nello scatto è presente persino Elon Musk con il figlioletto di 4 anni…

Nonostante la scomparsa di Melania Trump in quel momento, c’è da dire che è rimasta al fianco di Donald per tutto il giorno delle elezioni. L’ex modella si è recata al mattino di martedì al seggio elettorale a Palm Beach in Florida insieme al marito: per l’occasione importante, ha indossato un elegante completo Dior. L’accessorio irrinunciabile per lei? L’occhialone nero.

Quando Donald Trump ha pronunciato il discorso della vittoria, Melania è rimasta al suo fianco, persino mano nella mano: il volto disteso in un sorriso, decisamente più sereno rispetto alla prima volta in cui il marito è stato eletto Presidente degli Stati Uniti d’America. C’è da dire che non è la prima volta che la Trump non appare in uno scatto di famiglia: la sua assenza nella foto di Natale aveva destato scalpore.

Manca anche Kimberly Guilfoyle

Nella “squadra al completo”, tuttavia, pesa l’assenza di Kimberly Guilfoyle, fidanzata con Donald Trump Jr: nello scatto, invece, è presente l’ex moglie e madre dei suoi cinque figli, Vanessa Trump. Secondo le ultime indiscrezioni, Donald Trump Jr avrebbe tradito l’ex moglie tanto quanto l’attuale fidanzata. A Page Six, una fonte ha svelato: “Don e Kimberly non sono andati d’accordo nell’ultimo anno. A Mar-a-Lago litigano di fronte alla gente. Niente di folle, ma sai quando una coppia litiga. Lo fanno in pubblico”. C’è da dire, però, che la Guilfoyle è stata al fianco di Don Jr durante la sera delle elezioni.

Nella foto è presente anche l’amatissima figlia Ivanka, che però non lo raggiungerà alla Casa Bianca: non avrà un ruolo di rilievo come la prima volta. Ivanka, che è sposata con Jared Kushner, vive in Florida con i tre figli e, durante gli anni tumultuosi trascorsi a Washington, la coppia avrebbe perso molti dei loro amici progressisti. Precisamente la loro casa si trova a Indian Creek Island, il “Bunker dei Miliardari”: tra i loro vicini di casa ci sono Tom Brady e Jeff Bezos con la fidanzata Lauren Sanchez. La scelta di Ivanka è di intervenire solo per tematiche attuali e di suo interesse.