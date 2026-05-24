Chi è Bettina Anderson, la moglie di Donald Trump Jr.

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Bettina Anderson

Donald Trump Jr. ha sposato Bettina Anderson e, inevitabilmente, il nome della nuova moglie è finito al centro della curiosità internazionale. Non solo per il legame con il primogenito di Donald Trump, ma anche per il profilo di lei: modella, influencer, volto dell’alta società di Palm Beach e donna da sempre abituata a muoversi tra salotti esclusivi, impegno benefico e mondanità molto controllata. Il matrimonio è stato celebrato alle Bahamas lontano dai riflettori più invadenti, con una formula privata che racconta già molto della coppia.

Chi è Bettina Anderson

Bettina Anderson è nata a Palm Beach nel dicembre 1986 ed è cresciuta in uno degli ambienti più riconoscibili della Florida: quello dell’alta società locale, tra charity event, circoli esclusivi e famiglie abituate a un certo peso pubblico. Ha 39 anni, vive ancora a Palm Beach ed è considerata una socialite molto conosciuta negli ambienti mondani della città.

Il suo cognome, del resto, non è nuovo alla scena locale. Bettina è figlia di Harry Loy Anderson Jr., imprenditore che fece parlare di sé per essere diventato, giovanissimo, uno dei più giovani presidenti di banca negli Stati Uniti. Una storia familiare importante, a cui lei ha affiancato un percorso personale costruito tra moda, cultura e beneficenza.

Dopo gli studi, Anderson si è laureata alla Columbia University in Storia dell’Arte nel 2009. Un dettaglio che aggiunge una sfumatura diversa alla sua immagine pubblica, spesso raccontata soltanto attraverso feste eleganti, shooting fotografici e appuntamenti mondani. Prima di diventare un nome da cronaca rosa internazionale, infatti, Bettina ha lavorato anche come modella, comparendo su riviste patinate e collaborando con brand di lusso.

Dalla moda alla beneficenza

Il profilo di Bettina Anderson non si esaurisce nel ruolo di influencer o nuova moglie di Donald Trump Jr. Negli anni ha legato il suo nome anche a progetti di beneficenza, in particolare attraverso Paradise.ngo, organizzazione nata con i fratelli e impegnata negli aiuti dopo calamità naturali e nella tutela della fauna selvatica in Florida.

È proprio questo mix tra immagine glamour e attenzione al sociale ad averla resa una figura piuttosto riconoscibile a Palm Beach. Sui social, Anderson alterna momenti di vita elegante, viaggi, eventi e dettagli del suo mondo, senza però esporsi con l’eccesso tipico di altre personalità più in vista. Una discrezione che, probabilmente, ha contribuito anche a rendere più interessante il suo ingresso nella famiglia Trump.

Il matrimonio con Donald Trump Jr.

La storia tra Donald Trump Jr. e Bettina Anderson è uscita allo scoperto nel 2024, quando i due sono stati notati insieme a Palm Beach. Da quel momento il gossip americano ha iniziato a seguirli con attenzione, anche per il precedente legame di lui con Kimberly Guilfoyle.

La proposta sarebbe arrivata nel dicembre 2025 a Camp David, mentre le nozze sono state celebrate in Florida con una cerimonia civile e molto riservata. Poi la coppia ha scelto le Bahamas per una festa intima, organizzata su un’isola privata e pensata per pochi invitati.

A colpire è stata anche l’assenza di Donald Trump, rimasto a Washington per impegni legati allo scenario internazionale. Un dettaglio che ha reso il matrimonio ancora più blindato. Per Bettina Anderson, però, l’ingresso nella famiglia più potente d’Amrica cambia inevitabilmente tutto: riuscirà a conservare il suo stile discreto sotto i riflettori globali?