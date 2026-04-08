Dove Cameron e Pamela Anderson, nude look e generazioni a confronto ai Fashion Trust Awards 2026

Dove Cameron e Pamela Anderson hanno attirato ogni sguardo a Los Angeles sfoggiando due diverse interpretazioni del nude look da manuale: gli stili (impeccabili) a confronto

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Dove Cameron, Pamela Anderson

Nella Città degli Angeli è stata la volta dei Fashion Trust Awards 2026, cerimonia annuale no-profit atta a sostenere e finanziare i più talentuosi designer di moda emergenti, per fornire loro le risorse economiche e il mentoring necessari a far crescere i propri progetti. Questa sesta edizione è stata presentata dalla comica e attrice Ego Nwodim presso i Nya Studios, precisamente in una sala color smeraldo e illuminata da suggestive luci rosa, dove gli ospiti hanno potuto gustare buon cibo e ascoltare musica dal vivo.

Durante la serata si sono visti premiati i risultati raggiunti nei settori del prêt-à-porter, della gioielleria, degli accessori, del design e della sostenibilità, con l’incoronazione di Tory Burch come stilista dell’anno e Michèle Lamy con il premio alla carriera. Inutile dire che, come ogni altro evento di grande importanza del resto, anche questo abbia riunito una parata stellare mista tra personalità di spicco del mondo della moda e dello spettacolo.

Ebbene, tra i mille volti noti a catturare maggiormente l’attenzione sono state Dove Cameron e Pamela Anderson: entrambe le donne hanno scelto i toni neutri per la propria mise da sera, fornendoci due diverse interpretazioni — praticamente opposte, a dire il vero, ma questo fa parte del gioco — del nude look ideale. Vediamole insieme a confronto.

Dove Cameron, trasparenze e seta a Los Angeles: è pura sensualità

Per dare il proprio contributo ai Fashion Trust Awards 2026, Dove Cameron ha scelto Ferrari: a cura di Marc Eram — celebre stylist di celebrities e fashion icon australiano, con base a Los Angeles e noto per il suo stile edgy e super glamour — si trattava di un total look da poco avvistato in passerella, compreso nella collezione autunno/inverno 2026 del brand, giocato sulle sfumature del color carne e sul contrasto di texture.

Proprio come all’epoca sulla modella, in foto vediamo l’attrice indossare un body a maniche lunghe e con collo alto dal tessuto semitrasparente abbinato ad una lunga gonna in satin color champagne. Parliamo di un modello aderente e contrassegnato da drappeggi obliqui sulla vita e sui fianchi, che raggiunge il picco massimo di sensualità grazie ad uno spacco laterale generosissimo.

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È proprio da questa apertura che si intravedono delle décolleté nere a punta, lucide, come solo elemento scuro del nude look da manuale.

Pamela Anderson, lo chemisier a fantasia con tocco pink conquista

Anche lei fedele alle nuance neutre ma in maniera nettamente diversa, Pamela Anderson per la serata a Los Angeles ha scelto un delicatissimo abito chemisier Monse, con base color malva, decorato da cima a fondo da una stampa floreale argentata: mentre uno strategico laccio ton sur ton sul davanti segnava il punto vita, prima di lasciare spazio ad una gonna a ruota plissettata, delle ampie maniche scendevano morbide sulle spalle creando un effetto davvero sofisticato.

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A rischiarare il tutto, infine, era un tocco di rosa cipria: non sui sandali metallizzati con cinturino alla caviglia e tacco alto, ma su di una strepitosa mini Birkin di Hermès.

A questo punto il quesito sorge spontaneo: chi è la vincitrice?