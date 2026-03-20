Il dress code della primavera 2026? Coloratissimo, e più che mai audace: tutte le stampe di tendenza da sfoggiare per indossare la bella stagione, da sole e persino contemporaneamente

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Carolina Herrera Spring/Summer 2026 Fashion Show

Dopo aver trascorso interminabili mesi nascoste sotto a capispalla e strati di lana, le stampe sono ora pronte a brillare sotto i tiepidi raggi del sole in questa primavera 2026.

Le collezioni dedicate alla bella stagione che si sono viste in passerella hanno parlato chiaro, anzi cristallino: per il minimalismo ci sarà tempo, ma non certo adesso. Nell’era del più confinato massimalismo, le fantasie hanno riconquistato il trono delle tendenze e sembrano avere tutte le intenzioni di recuperare lo spazio perduto. Dalle righe più larghe e colorate ai fiori tridimensionali, le nuove geometrie emerse si indossano persino contemporaneamente e definiranno i mesi a venire. Non c’è alcun dubbio.

Le stampe al centro della scena questa primavera 2026: è mix and match mania

Una stagione volge al termine e l’altra, di sicuro, non resta con le mani in mano: se da sotto ai cappotti a collo alto dell’inverno sul finire si sono viste far capolino stampe audaci, inizia definitivamente ora il loro momento di gloria.

Nel panorama moda della primavera 2026 non c’è spazio per la timidezza: lo abbiamo visto a partire dai colori, più che mai saturi e brillanti, da esibire non da soli ma in combo di massimo tre.

Accanto all’affascinante quanto controverso color block, considerabile a tutti gli effetti un motivo se si pensa all’aspetto geometrico che lo caratterizza, stanno iniziando ad affollare le strade trame altrettanto eccentriche che, come se non bastasse, erano sorte in passerella anch’esse in coppia trasformando l’orrore di stile in assoluta tendenza.

Tra soggetti botanici tridimensionali, fantasie che strizzano l’occhio al passato — spesso piuttosto remoto — e righe di ogni tinta e dimensione, il quiet luxury sembra una memoria sempre più lontana: ma quali sono, dunque, le stampe che da ora in avanti la faranno da padrone? Quali gli abbinamenti da prediligere? Facciamo chiarezza nei prossimi paragrafi.

Sbocciano i fiori, ma in una dimensione tutta nuova

Alla sfilata di debutto di Matthieu Blazy per Chanel, in vista della primavera/estate 2026, i motivi floreali sono sbocciati andando ben oltre quelli che conoscevamo, e cioè tramutandosi in magnetiche creazioni tridimensionali.

I soliti fiori superficiali hanno preso le sembianze di vere e proprie sculture sostituendosi ai classici applicazioni, strati di organza, tessuti laminati e decorazioni sottili, con tanto di petali che si sollevavano visibilmente dagli abiti.

Da delicati ricami in rilievo a corolle oversize, rese attraverso pieghe ed arricciature, alcuni di questi impreziositi da perline o addirittura cristalli, le nuove stampe botaniche si arrampicavano su bluse e corpetti per poi scendere a cascata lungo le gonne, ed estendersi poi agli accessori, facendo della texture l’elemento principale.

Abbiamo conosciuto un linguaggio visivo a sé stante, in poche parole, fatto di foglie, viticci e motivi organici restituiti in forma grafica o pittorica, dalle cromie vivaci o tenui, a rendere speciali abiti, top e capi sartoriali.

Largo spazio alle stampe geometriche, dai pois ai quadretti (anche insieme)

Per questa primavera, appena al suo preludio, le stampe geometriche tornano a dominare la scena: la parola d’ordine? Giocare, con le proporzioni ed anche le sovrapposizioni.

Sulla passerella di una delle più recenti sfilate di Bach Mai gli intramontabili pois si sono visti sovrapposti al tartan in un unico look, e nel medesimo periodo Carolina Herrera faceva lo stesso con puntini, fiori e quadri dalle dimensioni in netto contrasto tra loro: è stato forse proprio da quel momento in poi che è apparso chiaro come in questo 2026 le fantasie si sarebbero prese la loro — meritata — rivincita.

Ed ecco dunque l’iconica trama puntinata, fittissima o dagli spiritosi elementi XXL, in black & white o variopinta, iniziare ad apparire ovunque su abiti, bluse e gonne, mentre la stampa check assume le varianti più diverse, che siano esse finestrelle, micro quadretti o pied de poule, oscillando tra forme tradizionali e griglie frammentate e del tutto inaspettate.

Insomma, se non si fosse capito la bella stagione promette di favorire le combinazioni più audaci: mixare più fantasie o abbinare diverse scale e colori contemporaneamente non è più un errore di stile, ma un tratto distintivo per pochi eletti.

Le fantasie barocche e quelle retrò ci porteranno indietro nel tempo

Quanto alla moda piaccia riavvolgere il nastro e riesumare estetiche antiche, ponendole a novità assolute, non lo avevamo capito sul serio, prima di quest’anno: aprendo un dialogo diretto con il passato, con la collezione primavera/estate 2026 Erdem ha riletto ispirazioni Rococò e barocche dando vita a motivi floreali simili al damasco, dai disegni botanici in ricche tonalità metalliche, gioiello.

Dalla sua Miu Miu ha fatto un passo indietro nel tempo reinterpretando quella precisa estetica riconducibile agli anni Cinquanta e Sessanta, trasponendo quadretti, stampe floreali e pois dall’aspetto sfacciatamente retrò su silhouette ultramoderne.

Questo ritorno lampante ad elementi storici, creduti definitivamente superati, compare sempre più di frequente e non soltanto nel panorama fashion: dal cinema alla moda, si percepisce nitidamente il desiderio di rivivere e reinterpretare certe epoche, in equilibrio tra anemoia — la nostalgia per un tempo o un luogo che non si sono mai conosciuti o vissuti direttamente — e curiosità, e lo stiamo vedendo letteralmente plasmare l’estetica dominante il 2026.

Color blocking, per essere certe di non passare inosservate

Nelle collezioni destinate alla primavera/estate 2026 è senza ombra di dubbio il color blocking l’assoluto fil rouge: anche definita “dopamine dressing”, parliamo di quella difficile arte che prevede la vicinanza di tonalità apparentemente in disaccordo tra loro, che per complementarietà a gran sorpresa si scoprono affini. E se non è fantasia questa, non sapremmo davvero dire cosa lo sia.

Servendosi delle più vivaci tonalità di stagione, gli stilisti hanno trasformato le proprie passerelle in un vero e proprio parco giochi: tra sfumature ad alto impatto e contrasti audaci, dal rosa bubblegum con il verde lime al giallo limone con l’azzurro cielo, dal fucsia con il rosso ciliegia al turchese con l’arancione, sono nati spunti di look che vibrano di gioia, incarnando appieno il mood di stagione.

Versace, Loewe, Tory Burch, Fendi e molti altri hanno sovrapposto i colori saturi appena citati in blocchi grafici, come da nome, prendendo le distanze dalle palette tenui tipiche dei mesi freddi per abbracciare combinazioni giocose ed elettrizzanti.

Una tendenza, questa, che riflette tutta la ritrovata passione per il massimalismo più puro, come Pinterest Predicts 2026 del resto ci anticipava: è evidente, siamo sempre più orientati verso la ricerca di guardaroba d’impatto, che possano in qualche modo sollevare l’umore nella vita di tutti i giorni.

Tinte brillanti, stampe a contrasto e forme audaci si stanno facendo strumento di un’espressione di sé libera da compromessi, che non lascia passare inosservate.