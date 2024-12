Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Molly Goddard runway 2024

La storia si ripete, e questo non è puramente un comunissimo modo di dire. Se la chiara dimostrazione di ciò è sotto ai nostri occhi ogni giorno ed in ogni ambito, è spesso l’universo della moda a riportare l’evidenza più lampante. Mossi e divisi dal desiderio di onorare e lasciarsi ispirare, i grandi designer riportano alla luce ciclicamente le geniali idee del passato, forse troppo azzeccate per essere lasciate inabissate nei meandri della memoria. Sì, anche se si tratta di riesumare il guardaroba tipico di un’altra epoca storica e sì, riuscendo nell’impensabile intento di farvi appassionare la scettica nuova generazione.

È esattamente questo che è accaduto – e che sta ancora accadendo, in verità – da qualche tempo a questa parte con la lenta (ri)comparsa di elementi di stampo tardo barocco in pedana e poi per le strade, tra rigidi bustier, drammatiche maniche a sbuffo, ampie strutture a crinolina e graziose bordature in tulle. Avremmo dovuto capirlo, e ben prima che Pinteres Predicts cantasse a gran voce tutti i nuovi trend dell’inverno 2025: quello preannunciato è un autentico trionfo, il trionfo dello stile Rococò.

Il nuovo anno deve ancora spalancare le sue – massicce e dorate – porte, eppure si sa esattamente cosa il panorama moda ci riserverà. Solo belle sorprese, ovviamente: dal Settecento con furore, ecco un’onda opulenta e ultra femminile aprire un nuovo capitolo del futuro e convincere l’intera Gen Z ad indossare abiti dotati di corsetto, perle, tutù, vistosi accessori cromati d’oro ed ogni cosa presenti arzigogolati riccioli o arabeschi floreali, il tutto sotto allo sguardo compiaciuto di Maria Antonietta.

E, se qualcuno ancora si stesse domandando se sia o meno definitivo l’addio al quiet luxury, forse dovrebbe prendere questa come la definitiva risposta. È ufficiale: sarà un 2025 all’insegna del massimalismo, e non si torna indietro. O forse sì, dritti dritti verso il diciottesimo secolo.

Tendenze moda 2025: la rinascita dello stile Rococò tra pizzi e merletti

Noto alla memoria come un periodo di estrema frivolezza ed eccessi, l’epoca Rococò in Francia ha costituito per secoli una fonte diretta di ispirazione per l’industria della moda.

Non sembra passato un giorno, ora, dalla iconica collezione del 1995 Vive la Cocotte, frutto della geniale mente di Vivienne Westwood, fatta di sontuosi abiti da ballo in riconoscibilissime silhouette barocche accostate alle nuove tecnologie. E non si dimentica nemmeno l’arte di John Galliano, densa di notevoli riferimenti ai tipici motivi Rococò nei modelli realizzati nel corso della propria carriera, con menzione d’onore alla celebre collezione autunno/inverno 2007 disegnata per Dior.

Fondendo magistralmente in un tutt’uno moda e arte, lo stile Rococò verte su di un’estetica giocosa ed esagerata per definizione che tende al massimalismo, contrariamente a quanto contrassegna la successiva parentesi minimalista della Regency Era, attualmente popolare grazie a Bridgerton. Quando si pensa al Rococò la mente corre alla Maria Antonietta di Sofia Coppola, ricoperta di strati su strati di tulle svolazzante, bustier mozzafiato (letteralmente) e abiti in tonalità pastello.

Volendo ricorrere a parole povere, e solo quelle, lo stile Rococò è sinonimo di opulenza e comprende tutto ciò che è sontuoso e stravagante per definizione, coerentemente ad un tempo di sfarzi e privilegi. Dalla tenuta tipo di personaggi influenti dell’epoca, da Madame de Pompadour a Marie-Jeanne Bécu du Barry, il look ha ovviamente subito di rivisitazione in rivisitazione alcuni cambiamenti in favore di nuova leggerezza. E per fortuna, vien da dire.

Mantenendone i fondamentali valori massimalisti, l’odierno stile Rococò sembrerebbe aver abbandonato i pannier (antenati lontani della più moderna crinolina) e le gonne a cerchio, ma continuare ad incarnarne gli elementi originali.

La tavolozza colori è ancora distinguibile per tonalità pastello alternate ad accenti dorati, ma la recente evoluzione ha anche introdotto al loro fianco alcune sfumature più vibranti o più scure, quali il rosso fuoco, il nero ed il color ciliegia.

Le silhouette, come da copione, continuano ad essere voluminose in termini di maniche e gonne e le medesime sono le stampe romantiche, ancora ricche di fiori, con pizzi e volant impiegati come accenti.

Come si indosserà il Rococò nel 2025: parola alle celebrities

Come visto sulle passerelle dell’autunno/inverno in corso, grandi maison d’haute couture come Chanel, Loewe e Molly Goddard hanno incorporato ogni elemento sopracitato nelle proprie creazioni adottando ampie silhouette, nuance pastello ed intricate decorazioni.

Con il 2025 sempre più vicino Pinterest ha anticipatamente svelato le sue previsioni in merito alla moda dell’imminente futuro, palesando in un attimo tutte le tendenze più forti dell’anno a venire. Il motore di ricerca visuale della piattaforma ha segnalato una crescente affluenza di ricerche di “abiti rococò” (+5.465%), e questo già basta ad annunciare un successone.

Contrariamente a quanto si pensi, esistono svariati modi per rendere questi pezzi di ispirazione Rococò indossabili nella quotidianità e le celebrities lo sanno bene. Non è stato raro, di recente, vedere alcune di loro scegliere capi statement per prendere parte ad eventi mondani e calcare red carpet, eppure i riferimenti alla corrente stilistica sono numerosi anche negli scatti che le ritraggono nella loro quotidianità.

La chiave sta probabilmente nel selezionare un solo indumento, contornandolo di poco e niente, ma in alcuni casi è sufficiente appena abbinare un capo dalle voluminose maniche a palloncino o un semplice corsetto al denim, anche decorato, affiancando ad esso accessori elaborati.

Sono questi ultimi, infatti, a fare le veci di un furbo escamotage in grado di cambiare in un attimo l’apparenza dell’intera mise: tra le borse di tendenza si sono viste ultimamente sorgere minute e graziose clutch rigide, dalle sembianze di autentici piccoli gioielli, a dir poco sufficienti ad introdurre un’aura tardo barocca nel guardaroba. Le possibilità sono davvero infinite, e siamo pronti a dimostrarlo.

Lily-Rose Depp

Di fianco alle puff sleeves in vetrina oramai all’ordine del giorno, ecco come prevedibile evoluzione comparire ora bluse, abiti e top dalle eleganti maniche a trombetta: un richiamo lampante ma non eccessivo alle linee familiari all’estetica Rococò, utili nella messa a punto di outfit facili ispirati tendenza.

Lily-Rose Depp, ad esempio, ha scelto un top interamente realizzato in crochet dotato di scollo a barca e dettaglio di maniche trompette.

Bella Hadid

Ricorrere all’arsenale di corsetteria a comporre il cassetto lingerie pare essere più che una buona idea per evocare il trend Rococò attualmente in auge: bustier e corsetti si sono fatti spazio tra le collezioni moda in passerella oramai da qualche stagione, tanto da divenire una vera ossessione per chi ama il genere.

Bella Hadid è sicuramente tra loro, ed ha fornito agli ultimi scettici rimasti il modo giusto di impiegare tal capo in un look da giorno: la vediamo nello scatto soprastante abbinarne uno ad un semplicissimo paio di jeans a zampa, con gran successo.

Lily Collins

Oramai è chiaro a tutti: Lily Collins è una fashion addicted dentro e fuori dal set di Emily in Paris. E, un individuo degno di tale titolo, potrebbe mai non lasciarsi irretire da una tendenza tanto calda quanto quella in oggetto?

La risposta è ovviamente negativa, prontamente accompagnata dalla testimonianza di molteplici recenti apparizioni pubbliche. Eccola in foto indossare un grazioso mini dress nero in velluto, completo di ampio scollo bordato in tulle e grande fiocco centrale in satin.

Indimenticabile, poi, il suo look ai Met Gala 2023: alla stregua di quella che potremmo considerare un’autentica premonizione, l’attrice aveva portato in alto il nome di Karl Lagerfeld – e letteralmente, impresso a chiare lettere sul chilometrico strascico in tulle nero – fasciandosi in un sontuoso abito con corsetto e maniche XXL.

Ariana Grande

Riuscire a selezionare uno ed uno solo tra gli ensemble ultra principeschi recentemente esibiti da Ariana Grande è stata realmente un’ardua impresa.

La co-star di Wicked ha recentemente optato per un evidente cambio di stile, ricoprendo il proprio guardaroba di rosa e abiti tutto volume probabilmente come strategia promozionale della popolarissima trasposizione del noto musical di Broadway.

Tra gli abiti e gli abitini dalle sottane ampie e voluminose, la serie infinita di maniche a sbuffo e la stampa barocca onnipresente non sentiamo davvero di dover aggiungere altro. Se non una vigorosa stretta di mano, si intende.

Selena Gomez

Anche Selena Gomez pare apprezzare particolarmente quella che sarà la tendenza cardine del 2025, optando spesso e volentieri per indumenti contrassegnati da strati di tulle e maniche a palloncino.

Eccola indossare un voluminoso abito color rosa shocking in occasione del lancio del singolo Love On, accessoriandolo persino di guanti candidi.

Dakota Fanning

Tutto troppo eccessivo? Niente paura, ci ha pensato Dakota Fanning a spiegare ai più diffidenti come dominare l’estetica Rococò senza eccedere.

Optare per capi dalla silhouette in richiamo a quella tipica del corsetto ed accompagnarli da qualche fiocco qua e là, magari intrecciato nei capelli, pare essere più che sufficiente e costituire un’azzeccatissima soluzione. Ci fidiamo? Per noi è un sì.