Bridgerton 4, anticipazioni. Chi è Luke Thompson che interpreta Benedict

Fonte: IPA Bridgerton 4, Netflix ha annunciato che Benedict (Luke Thompson) sarà il nuovo protagonista

La storia di Bridgerton continua. Netflix ha confermato la quarta stagione della serie tv di successo, tratta dai romanzi di Julia Quinn. Dopo Daphne, Anthony e Colin, le nuove puntate si concentreranno su un altro membro della famiglia inglese: Benedict, a cui presta il volto fin dalla prima puntata Luke Thompson. Nelle prime stagioni il secondogenito di Violet ha vissuto una serie di avventure, ma il grande amore arriverà anche per lui.

Il protagonista di Bridgerton 4 sarà Benedict (Luke Thompson)

I nuovi episodi di Bridgerton si concentreranno sul secondogenito bohémien della famiglia, Benedict (interpretato da Luke Thompson). Nonostante alcuni dei suoi fratelli siano già felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante dama in argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. Le riprese inizieranno il prossimo settembre. Quando uscirà Bridgerton 4? Non prima del 2026.

L’annuncio di Netflix è arrivato in pieno stile Lady Whistedown: “L’autrice è stata informata che forse è giunto il momento di smascherare il nuovo pretendente del mercato matrimoniale… La storia di Benedict Bridgerton arriverà nella prossima stagione”. Un video mostra poi Luke Thompson che tiene in mano un copione e apre una porta mentre gli viene detto che ha bisogno di un abito per un ballo in maschera. Tutto ciò ha ovviamente fatto impazzire i fan, che hanno condiviso il proprio entusiasmo sui social.

La produttrice esecutiva Shonda Rhimes ha detto a proposito del personaggio di Benedict: “È un uomo affascinante che sta cercando di trovare la sua strada. È delizioso e divertente. Non vedo l’ora che tutti lo guardino”. La showrunner Jess Brownell ha aggiunto: “Ci è sembrato importante per lui esplorare la pienezza di sé prima di sistemarsi. È una persona che ha grandi appetiti e volevamo vederlo vivere una vita grandiosa prima di farlo accasare”. Nella terza stagione di Bridgerton Benedict ha esplorato un ménage a trois con Lady Tilley Arnold e Paul Suarez.

I nuovi episodi seguiranno gli eventi del terzo romanzo di Julia Quinn dedicato a Bridgerton, dal titolo La proposta di un gentiluomo, in cui Benedict è alla ricerca di una “signora in argento” incontrata a un ballo in maschera, che si rivela essere una donna di nome Sophie Beckett (top secret ancora il nome dell’attrice scelta per la parte).

Nel libro, Benedict si innamora di Sophie Beckett, la figlia illegittima di un conte costretta a lavorare come domestica dalla sua dispettosa matrigna. Dopo che Sophie si intrufola al ballo in maschera annuale di Lady Bridgerton, lei e Benedict hanno un momento alla Cenerentola. Quando poi lei fugge, lui giura di rintracciarla con ogni mezzo possibile.

Chi è Luke Thompson, il Benedict di Bridgerton

Classe 1988, Luke Thompson è un attore inglese. Prima di diventare famoso grazie a Bridgerton ha lavorato principalmente a teatro e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un WhatsOnStage Award e una nomination per un Laurence Olivier Award. È nato a Southampton ma a due anni si è trasferito in Francia per via del lavoro del padre, ingegnere a Disneyland Paris (la madre lavorava invece come insegnante).

Thompson è poi tornato in madrepatria nel 2006: prima ha studiato lingua inglese e teatro all’Università di Bristol e poi si è formato come attore alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra. Per quanto riguarda la vita privata Luke è sempre stato molto riservato: non si conoscono molti dettagli sulla sua sfera più intima.

Fonte: Getty Images

Di recente si è vociferato di un flirt tra Luke Thompson e Harriet Cains, l’attrice che in Bridgerton indossa i panni di Philippa Featherington. Al party BAFTA di Vanity Fair Rising Stars i due sono apparsi molto complici e affiatati ma non hanno mai confermato )e tantomeno) smentito i gossip sul loro rapporto.