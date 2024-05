Bridgerton, serie tv e film simili: 5 proposte da non perdere

Fonte: IPA Penelope in una scena della terza stagione di Bridgerton

Bridgerton, la serie tv di successo di Shonda Rimes presente su Netflix dal 2020 e giunta al momento alla terza stagione, ha soddisfatto la brama collettiva di evasione romantica, offrendo una miriade di storie d’amore, scandali, moda e tensione sessuale. Tutto nell’Era Regency, ovvero quel periodo della Storia del Regno Unito che copre il decennio 1811-1820. Per chi è alla ricerca di storie simili, per chi vuole sognare (e anche riflettere) tra intrighi e costumi d’epoca, abbiamo selezionato cinque valide proposte di serie tv e film in stile Bridgerton da non perdere assolutamente (nonostante questo elenco sia lungi dall’essere completo visto che il genere è piuttosto ampio).

Mary & George

Nella miniserie Mary & George il Premio Oscar Juliane Moore indossa i favolosi abiti della spregiudicata quanto ambiziosa Mary Villiers, la Contessa di Buckingham che astutamente prepara il figlio queer George (a cui presta il volto Nicholas Galitzine, protagonista anche di The Idea of You con Anne Hathaway) a corteggiare il Re Giacomo I e ad assicurare grande potere e ricchezza alla loro famiglia. Basata sul libro di saggistica del 2017 di Benjamin Woolley, The King’s Assassin , questa serie LGBTQ in sette episodi ambientata a fine Cinquecento offre intrighi, scandali, sesso e potere. Basato su una storia vera, è disponibile su Sky e Now Tv.

Fonte: IPA

La ragazza del dipinto

Questo film del 2013 vede Gugu Mbatha-Raw nei panni di Dido Elizabeth Belle, figlia illegittima di una schiava e di un capitano della Royal Navy, che viene cresciuta dai membri della famiglia aristocratica di suo padre. Sebbene la famiglia la ami, la sua posizione è complicata dal colore della sua pelle, il che rende “improprio” per lei cenare con la sua famiglia bianca e altrettanto sconveniente per lei mangiare con la servitù. Con la sua trama avvincente, La ragazza del dipinto offre una versione nuova e appassionante della tradizionale storia d’amore Regency. Anche questa basato su una storia vera, in streaming su Disney Plus.

Fonte: Getty Images

Emma

Adattamento cinematografico del 2020 del romanzo di Jane Austen, segue le avventure di Emma Woodhouse, che si occupa di combinare matrimoni, in modo a volte maldestro e spesso invadente, tra le persone che conosce. Anya Taylor-Joy brilla nel ruolo della protagonista, apportando spirito e fascino. Questa versione della storia (c’è anche una anni ’90 con Gwyneth Paltrow) è piena di colori brillanti e affronta l’intimità e l’interiorità in modo più diretto, pur rimanendo fedele al testo classico. Da seguire in streaming su Prime Video e Apple Tv.

Fonte: Getty Images

Sanditon

È basata sull’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, ambientato durante l’Età della Reggenza. Racconta la storia di Charlotte Heywood, una ragazza vivace e anticonformista che appartiene alla piccola nobiltà di campagna. Quando un caso fortuito la porta a Sanditon, una località balneare sulla soglia di un drammatico cambiamento, Charlotte desidera sperimentare tutto quello che questo luogo ha da offrire, ritrovandosi scioccata dai suoi residenti intriganti e ambiziosi e incuriosita dai segreti che condividono. Tutte le tre stagioni si trovano su Sky e Now Tv.

Fonte: Getty Images

The Spanish Princess

Questa serie è ambientata durante il periodo Tudor e narra la storia di Enrico VIII dal punto di vista della sua prima moglie, Caterina D’Aragona (la donna che poi il Re lascia per Anna Bolena provocando lo scisma anglicano). Caterina è fidanzata fin dalla nascita con il Principe Arthur: una potente alleanza matrimoniale intesa a rafforzare sia la Spagna sia l’Inghilterra. Dopo morte dell’erede al trono, la Principessa sposa il carismatico fratello Enrico. Tra splendidi costumi e scenografie, si può guardare in streaming su Prime Video.