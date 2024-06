Finale dell’Isola, Matilde Brandi stronca Stoppa: “Ha diviso un’amicizia per strategia”

Aveva lasciato l’Isola dei Famosi dopo una puntata a suon di lamentele e il suo ritorno in Italia non è stato da meno. Matilde Brandi non ha proprio digerito il fatto di aver abbandonato il gioco a un passo dalla finale, in onda mercoledì 5 giugno come anticipato dalla conduttrice Vladimir Luxuria. Unica naufraga eliminata alla quale è stato concesso l’ingresso da diva in studio, la Brandi non ha perso occasione per commentare gli ultimi eventi in quel dell’Honduras, su tutti la reazione di Edoardo Stoppa alla scoperta del finalista a sorpresa, Samuel Peron.

Matilde Brandi contro lo “stratega” Edoardo Stoppa

Avvolta in un abito blu come il mare dell’Honduras in cui si è specchiata per oltre due mesi, Matilde Brandi ha fatto il suo ingresso trionfale in studio all’Isola dei Famosi come nessun altro naufrago prima di questa sera aveva fatto. Ovvero scendendo dalle scale e non con un rapido saluto direttamente dalle prime file.

Un momento felice a metà per la showgirl che già nella scorsa puntata, quella dell’eliminazione, aveva mostrato una certa irritazione nei confronti degli eventi succedutisi in fila, primo fra tutti la scelta di Edoardo Stoppa di mandarla alla sfida dell’orologio hondureño con Alvina, la contessa rimasta in gara. La Brandi se l’è proprio legata al dito e lo ha dimostrato il discorso affatto dolce che ha riservato a Stoppa, l’amico degli animali che il pubblico conosce grazie ai tantissimi anni nel cast di Striscia la Notizia.

“Hai qualche sassolino da toglierti da queste décolleté?”, le ha chiesto la conduttrice Vladimir Luxuria indicando le sue scarpe dai tacchi vertiginosi. La risposta non si è fatta attendere: “Onestamente, ho guardato bene lo sguardo di Edo Stoppa. Quando ha visto uscire Samuel [Peron, quinto finalista a sorpresa, ndr] è stato un po’: ‘E mo’ me l’avete riportato?’. Non se l’aspettava. Io credo che lui sia talmente intelligente che abbia fatto strategia nel mandare a casa sia me che Samuel, perché nell’ultima settimana è diventato amico intimo di Aras. Lo ha strappato a Edo Franco per tenerselo buono, ha diviso un’amicizia“.

La Brandi certamente non le ha mandate a dire. La showgirl a suo modo ha fatto quanto anticipato da alcuni telespettatori intenti a commentare l’Isola sui social: Stoppa avrebbe fatto “cadere la maschera”, dimostrando di essere uno stratega al pari del tanto criticato Artur Dainese che, almeno, avrebbe mostrato più coerenza e onestà.

Chi è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024

Cinque i naufraghi che sono giunti alla finale dell‘Isola dei Famosi: Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Artur Dainese, Aras Şenol e Alvina Verecondi Scortecci. Gli ultimi sondaggi hanno ribaltato ogni previsione, dando per favoriti l’attore turco di Terra Amara e il modello di origini ucraine.

Sarà stato o meno uno stratega, quel che è certo, però, è che Edoardo Stoppa ancora una volta è riuscito a vincere la prova per l’immunità, guadagnandosi il diritto di scegliere chi mandare direttamente al primo televoto flash per la seconda eliminazione della puntata. Naturalmente la scelta è caduta su Artur – di nuovo – che a sua volta ha ben pensato di sfidare il suo eterno nemico Samuel Peron. Una scelta coraggiosa certamente, ma che non gli ha portato bene: il modello è stato il secondo eliminato di questa puntata a favore del maestro di danza di Ballando con le Stelle.

Dopo la vittoria al televoto, anche quella della seconda prova fisica di questa finale. Samuel Peron ha scelto di mandare a rischio eliminazione la contessa Alvina, che a sua volta ha trascinato con sé Aras Şenol.

In aggiornamento…