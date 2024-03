Il protagonista della fortunata serie tv turca è pronto a sbarcare in Honduras, nel reality show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria

Fonte: Mediaset Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, la produzione de L’Isola dei Famosi ha finalmente annunciato il nome del primo concorrente ufficiale dell’edizione 2024. La prima edizione condotta da Vladimir Luxuria, ex naufraga, inviata e opinionista del reality show, che raccoglie l’eredità di Ilary Blasi, presentatrice degli ultimi tre anni. In Honduras sta per sbarcare Aras Senol, attore di Terra Amara, serie turca di successo. La trasmissione partirà ufficialmente lunedì 8 aprile.

Aras Senol è il primo concorrente de L’Isola dei Famosi 2024

Aras Senol è il primo concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi 2024. L’annuncio è arrivata sui social network dove in una breve clip l’attore turco si è detto pronto a vivere questa incredibile esperienza. Il nome di Aras, che in Terra Amara presta il volto a Cetin, circolava da qualche giorno e la conferma ha mandato in estasi tutti i fan della dizi turca. Per Senol si tratta della sua prima volta in un format del genere ma allo stesso tempo un sogno che si realizza.

In un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo di Silvia Toffanin, Aras Senol non ha nascosto il desiderio di lavorare in Italia. A tal proposito ha iniziato a studiare l’italiano e con L’Isola dei Famosi farà una vera e propria full immersion nella lingua che potrebbe aprirgli altre importanti porte.

Ma chi è Aras Senol? Classe 1993, è un attore turco ma anche un ex modello ed atleta. È laureato in Belle arti all’Università di Yeditepe e ha esordito a teatro nel 2016 per poi partecipare a diverse serie televisive. Dal 2018 al 2022 ha indossato i panni di Cetin in Terra Amara, ruolo che gli ha permesso di raggiungere una popolarità anche al di fuori dei confini nazionali.

Aras Senol è innamoratissimo della fidanzata Eylul Sahin. La coppia ha parlato a Verissimo della loro storia d’amore e dei sogni per il futuro: “Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l’importante è stare insieme“.

Le altre novità de L’Isola dei Famosi 2024

Come già accennato, L’Isola dei Famosi 2024 sarà condotta da Vladimir Luxuria, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. Una scelta che è piaciuta anche a Ilary Blasi che, dopo tre edizioni, mostrava una certa stanchezza nei confronti del format. L’ex parlamentare, che conosce bene il meccanismo del gioco, sarà affiancata da due nuovi opinionisti.

Da un lato Sonia Bruganelli, che torna a fare l’opinionista dopo aver detto addio al Grande Fratello Vip, dall’altro Dario Maltese, il giornalista del Tg 5 (scelta compiuta dopo il buon riscontro ottenuto al Grande Fratello con Cesara Buonamici, che ha affiancato il padrone di casa Alfonso Signorini).

A L’Isola dei Famosi 2024 anche una nuova inviata: Elenoire Casalegno, che prende il posto di Alvin. Un’occasione importante per la conduttrice, un ruolo di primo piano dopo gli ultimi anni trascorsi un po’ in sordina. Ad oggi Aras Senol è l’unico concorrente ufficiale della trasmissione.

Ma secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero sbarcare in Honduras anche: Joe Bastianich, Matilde Brandi, Selen, Francesco Benigno, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Edoardo Franco, Marina Suma, Artur Dainese, Valentina Vezzali.