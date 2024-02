Isola dei Famosi 2024, nel cast anche Marina Suma. Le ultime novità

Fervono i preparativi per L’Isola dei Famosi 2024. Un ritorno con tante novità, a partire dalla conduttrice. Dopo tre anni Ilary Blasi ha lasciato il timone del programma: al suo posto Vladimir Luxuria, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. In questi giorni si sta mettendo a punto il cast finale che, a quanto pare, sarà composto da volti molto popolari e altri meno noti. Un po’ come accaduto con l’ultima edizione del Grande Fratello. Tra i personaggi già conosciuti dovrebbe esserci, secondo le ultime indiscrezioni, Marina Suma.

Marina Suma concorrente a L’Isola dei Famosi 2024

Marina Suma, 64 anni, è pronta a sbarcare a L’Isola dei Famosi 2024. L’attrice, indimenticabile protagonista di film come Sapore di Mare e Sing Sing, è una delle concorrenti che, stando ai gossip, ha già firmato con la produzione del reality show di Canale 5. Un’occasione importante per l’ex modella, che negli ultimi anni ha messo da parte la sua carriera nel mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro. Più precisamente alla creazione di gioielli di cartapesta che realizza e vende sull’Isola di Salina, alle Eolie. Di recente Marina è riapparsa in televisione come opinionista di Alberto Matano a La vita in diretta.

Insieme alla Suma, dovrebbe prendere parte a L’Isola dei Famosi il ristoratore e musicista Joe Bastianich, che lo scorso anno ha vinto Pechino Express. Ancora da confermare, invece, la presenza di Rossella Erra (opinionista di Caterina Balivo e Milly Carlucci) e Alan Friedman (giornalista). Sarebbe invece saltata all’ultimo per motivi misteriosi la trattativa con Antonio Caprarica, ex corrispondente del Tg1 ed esperto della famiglia reale inglese, che lo scorso autunno ha partecipato a Ballando con le Stelle.

Tutte le novità de L’Isola dei Famosi 2024

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà completamente rinnovata. A partire dalla nuova conduttrice Vladimir Luxuria, che prenderà il posto di Ilary Blasi. “Rimane con noi, ci piace iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro – ha fatto sapere Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con i giornalisti – E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Su Vladimir Luxuria, che in passato è stata concorrente, inviata e opinionista de L’Isola dei Famosi, ha invece affermato: “Vorremmo provare a fare una nuova Isola, vorremmo riportare le storie e una narrazione più profonda al centro dell’Isola. Luxuria pensiamo sia la scelta giusta, ho grande ammirazione e stima”.

Un cambio di conduzione che è visto di buon’occhio anche da Ilary Blasi, che si è complimentata con Vladimir Luxuria, con la quale ha stretto un buon rapporto d’amicizia grazie agli ultimi anni trascorsi insieme a L’Isola dei Famosi: “Sono d’accordo con l’azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il GF Vip e tre anni l’Isola, diciamo che ho chiuso un cerchio”.

L’ex moglie di Francesco Totti ha aggiunto: “Dei reality mi attirava meno la parte più intima, scavare nelle storie non è nelle mie corde. Faccio più fatica per una forma di rispetto, anche se poi, se uno fa un reality, si mette a nudo. Ma sono più per l’intrattenimento, mi piacciono le dinamiche di gioco, la battuta, è più nel mio stile”.

Vladimir Luxuria sarà affiancata da Sonia Bruganelli, che fino allo scorso anno era opinionista al Grande Fratello Vip. Accanto all’ex moglie di Paolo Bonolis potrebbe esserci Alvin, che per un lungo periodo è stato inviato de L’Isola dei Famosi. A guidare i naufraghi in Honduras potrebbe arrivare Elenoire Casalegno.

Quando inizierà L’Isola dei Famosi 2024? Lunedì 8 aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello di Alfonso Signorini, e per il momento non sono previsti doppi appuntamenti settimanali.