Isola dei Famosi, fuori Vladimir Luxuria: Pier Silvio ha già scelto un’altra conduttrice

Nonostante gli ascolti disastrosi dell'ultima edizione, L'Isola dei Famosi tornerà in onda su Canale 5 ma non ci sarà più Vladimir Luxuria (e neppure Ilary Blasi)

Fonte: IPA/Getty Images Pier Silvio Berlusconi ha deciso che Vladimir Luxuria non condurrà più L'Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi resta in tv. Nonostante lo scarso successo dell’ultima edizione Pier Silvio Berlusconi ha confermato il reality show nei palinsesti Mediaset anche per la prossima stagione. Andrà in onda su Canale 5 nella primavera 2025, come sempre dopo il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Gli ascolti disastrosi ottenuti hanno però spinto l’amministratore delegato a prendere dei provvedimenti: fuori dai giochi Vladimir Luxuria, che non ha raggiunto i risultati sperati (complice anche un team di autori non all’altezza). Non ci sarà neppure Ilary Blasi, come vociferato da qualcuno: Pier Silvio starebbe valutando un volto del tutto inedito.

Chi condurrà L’Isola dei Famosi il prossimo anno

“L’Isola dei Famosi di quest’anno non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo”, ha fatto sapere Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2024-2024. “L’Isola è un reality, ma il lavoro che è stato fatto non mi soddisfa, come invece mi ha soddisfatto il lavoro che è stato fatto al Grande Fratello“, ha aggiunto.

E poi: “Da L’Isola mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base de L’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast“.

Di fatto Pier Silvio Berlusconi non ha bocciato il lavoro di Vladimir Luxuria, tra l’altro scelta da lui personalmente per prendere le redini del programma, bensì gli autori. Ma pare che in realtà non rivedremo l’ex parlamentare alla guida della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Stando a quanto spifferato da Dagospia, Berlusconi vorrebbe Diletta Leotta, già ingaggiata per il tanto atteso ritorno de La Talpa.

“Un reality che dovrebbe rappresentare per la pompatissima siciliana una sorta di tirocinio per la futura conduzione de L’Isola dei Famosi, che quest’anno Pier Silvio ha strappato dalle mani dell’ex moglie di Totti per affidarla a Vladimir Luxuria”, assicura il portale. Dunque, se Diletta Leotta avrà successo con La Talpa molto probabilmente la sua collaborazione con Mediaset andrà avanti con altri progetti.

Fonte: IPA

Ilary Blasi non tornerà a L’Isola dei Famosi

Nei mesi scorsi si era vociferato di un ritorno di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. La conduttrice romana è stata al timone del reality show per ben tre anni. Una parentesi che sembra ormai definitivamente conclusa anche perché pare, sempre stando a Dagospia, che Ilary sia “sgraditissima a Pier Silvio dall’epoca di Unica su Netflix”. Stando infatti ad alcune fonti, l’amministratore delegato Mediaset non avrebbe gradito la scelta della Blasi di raccontare il tradimento di Francesco Totti sulla nota piattaforma streaming anziché sulle reti del Biscione, dove è nata e cresciuta artisticamente.

In conferenza stampa Pier Silvio si è limitato a dire al riguardo: “Ilary sta facendo bene Battiti Live. Penso e spero, ma non vedo motivo per cui non sia così, ma anche la prossima edizione farà Battiti. Poi vedremo. Se ci sono altri progetti che secondo noi sono adatti a lei e le interessano, noi siamo felici che Ilary lavori con noi“. Per ora, quindi, la Blasi non sarà alla guida di nessuna trasmissione Mediaset: la 42enne non tornerà di fatto in video fino all’estate 2025 a meno che non trovi spazio su altre reti.