Fonte: IPA/Mediaset Pier Silvio Berlusconi e Ilary Blasi

Chi ha chiuso The Couple con Ilary Blasi senza neppure una degna finale? A quanto pare dietro questa scelta estrema, mai accaduta in un reality show prima d’ora, ci sarebbe stata una precisa volontà da parte di Pier Silvio Berlusconi, che da qualche anno ha deciso di cambiare rotta con la sua tv.

Perché Pier Silvio Berlusconi ha chiuso The Couple con Ilary Blasi

Stando a quanto rivelano alcune fonti a Fanpage.it, Pier Silvio Berlusconi non avrebbe gradito l’evoluzione di The Couple, non soltanto per gli ascolti poco soddisfacenti e a dir poco drammatici, quanto anche per un giudizio più profondo sul prodotto nel suo complesso.

Lo show condotto da Ilary Blasi “non sarebbe riuscito a costruire una narrazione autentica dei rapporti di coppia, qualcosa che potesse risultare avvincente nelle dinamiche di gioco”.

“I meccanismi relazionali, che avrebbero dovuto essere il cuore del format, avrebbero mostrato pari debolezza di giochi e prove, lontane dalle aspettative di un reality game da prime time”.

E ancora: “Nei corridoi si vocifera che queste decisioni prese sul campo sarebbero speculari al desiderio aziendale di non vedere produzioni tv copia e incolla, con idee sul tavolo che corrispondano a una maggiore qualità esecutiva, prodotti coerenti con la visione editoriale appunto”.

Scarsa originalità, mancanza di idee e ascolti drammatici avrebbero così spinto Pier Silvio Berlusconi a chiudere The Couple, senza neppure salutare il pubblico con una conclusione e un vincitore. Il chiacchierato montepremi da un milione di euro è stato devoluto in beneficenza.

La reazione di Ilary Blasi fa discutere

Nonostante la chiusura anticipata di The Couple, Pier Silvio Berlusconi ha voluto ringraziare nel suo comunicato Ilary Blasi per il suo impegno e lavoro. La reazione piuttosto gelida della conduttrice romana ha però lasciato tutti di sasso.

Nessun commento sulla chiusura della trasmissione, come fatto invece dai concorrenti e dall’opinionista Francesca Barra, che si è detta dispiaciuta per il fallimento di un progetto in cui in tanti hanno creduto.

L’ex moglie di Francesco Totti si è limitata a cancellare dal suo account Instagram tutti i riferimenti a The Couple, come se il format non fosse mai esistito. E nel giorno in cui è stata annunciata la chiusura anticipata dello show, Ilary ha condiviso dei momenti insieme a Bastian Muller.

In un hotel di lusso, ha mostrato il luogo mozzafiato e il paesaggio, ovvero il Lago di Como. Dopo che è saltata la finale di The Couple, prevista per domenica 11 maggio, la Blasi ha prontamente lasciato Roma per concedersi l’ennesima vacanza d’amore. In sottofondo, la voce di Bastian che la chiama “tesoro” in inglese.

Una scelta che ha spiazzato e che non è piaciuta a molti utenti, tanto che sotto il suo ultimo post sono apparsi molteplici commenti, anche piuttosto critici, come: “È bello parlare solo di cose belle, ma perché non parli anche dei fallimenti come The Couple?”.

Di certo questo non è il primo flop nella carriera della Blasi, basti pensare a Star in the star ed Eurogames o Balalaika ma sicuramente è il più doloroso visto che The Couple doveva rappresentare per Ilary il programma del riscatto dopo un lungo periodo lontana dal piccolo schermo.