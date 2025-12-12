Ilary Blasi torna in tv, Pier Silvio Berlusconi: “Fa parte della squadra”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ilary Blasi sta per tornare. Dopo mesi lontana dalla televisione – eccezion fatta per l’ospitata ad Amici dello scorso ottobre in qualità di giudice di canto – la conduttrice romana è pronta a riprendersi il suo spazio sul piccolo schermo. A confermarlo è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che durante un incontro con la stampa ha delineato il futuro prossimo dell’azienda e dell’ex signora Totti.

Quando torna in televisione Ilary Blasi

“Ilary Blasi fa parte della squadra”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. Una frase che suona come una rassicurazione per i fan della conduttrice, che da tempo volevano sapere di più sul destino televisivo della 44enne. I progetti della Blasi, a quanto pare, saranno prettamente musicali.

“Ci sono dei progetti ma è presto dire quale. – ha spiegato Berlusconi – Abbiamo acquisito Radio Norba e il brand di Battiti. Vorremmo fare degli speciali di Battiti Live in primavera, ecco Ilary potrebbe avere una prima opportunità già in primavera”

Dunque un rientro nella musica, territorio che Ilary conosce molto bene e nel quale sembra pronta a rituffarsi. Già in primavera.

La bionda presentatrice dovrebbe poi tornare a guidare la versione estiva di Battiti Live, confermando così la volontà dell’azienda di affidarle prodotti dove ritmo, leggerezza e presenza scenica fanno davvero la differenza.

Basta reality show per Ilary Blasi

Musica e spettacolo nel futuro televisivo di Ilary Blasi ma basta reality show. Dopo il flop del suo ultimo esperimento televisivo, The Couple chiuso in anticipo, l’ex moglie di Francesco Totti ha preso le distanze dal genere che ha dominato la sua carriera per un lungo periodo. Per diverso tempo è stata al timone di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi.

E a proposito di Isola dei Famosi, dopo le ultime disastrose edizioni condotte da Vladimir Luxuria e Veronica Gentili, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mettere in standy by il programma.

“Ad oggi, per la primavera 2026, non è prevista. Tornerà o il prossimo autunno o nella primavera successiva. Stiamo anche aspettando di vedere l’evoluzione del produttore del Grande Fratello, bisogna fare di più perché sia secondo noi che secondo Endemol va evoluto”, ha rivelato.

Il futuro del GF Vip, invece, è ancora più incerto: potrebbe tornare – sempre con Alfonso Signorini – subito dopo il Festival di Sanremo.

Ilary Blasi ora si muove verso una nuova direzione, con grande consapevolezza e la voglia di non apparire a tutti i costi. Aspettare solo i progetti giusti e nel frattempo godersi la vita, con i tre figli e il compagno Bastian Muller, con il quale Ilary vive ogni volta un’avventura diversa in giro per il mondo.

Meno reality, più musica, più intrattenimento live. Un cambio di passo che sembra rispecchiare il suo percorso personale, dopo gli ultimi anni vissuti intensamente tra vari cambiamenti importanti.

Ora è tempo di tornare in scena. E, come sempre, Ilary lo farà a modo suo: con leggerezza, ironia e quella presenza luminosa che negli anni ha fatto di lei uno dei volti più amati della tv italiana.

