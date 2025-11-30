A "Verissimo" Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno parlato dell'arrivo della piccola Clara Isabel nella loro vita e sognano già di allargare la famiglia

Nella puntata del 30 novembre 2025 a Verissimo i primi a essere intervistati sono stati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, genitori da poche settimane dopo la nascita di Clara Isabel il 15 ottobre. Hanno coperto bene le occhiaie, secondo Silvia Toffanin, la conduttrice: sono in super forma, felicissimi per aver esaudito il loro sogno di diventare genitori, un giorno felice che Cecilia ha temuto di non vivere mai.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a Verissimo: la nascita di Clara Isabel

Per Cecilia Rodriguez, che nello studio di Verissimo si è lasciata andare a una sincera commozione, è stata una prima volta incredibile: “Partorirei altre dieci volte, una sensazione troppo bella ma molto difficile da descrivere: un momento, come sapete tutti, che desideravo da un sacco di tempo, è stato magico”. Dopo 15 ore di induzione, alla fine è arrivata Clara Isabel. A Verissimo ha parlato anche l’ostetrica Elena, presente al momento del parto: “Cecilia durante il parto è stata straordinaria, non ha mai perso la fiducia, non ha vacillato un solo istante e ha sempre avuto un atteggiamento positivo, di gioia”.

Al fianco di Cecilia durante la nascita della piccola “Clarita” c’è stato Ignazio Moser, che le ha dato tanta forza e fiducia. “Ho temuto tante volte che non arrivasse questo momento”, Cecilia è stata sincera nello studio, tanto da emozionare la stessa conduttrice, Silvia Toffanin. Il ritorno a casa è stato speciale per la coppia, con il cagnolino Ercolino che ha subito accolto Clara come un fratello maggiore. A Verissimo anche un videomessaggio di Francesco Moser, padre di Ignazio, che ha parlato della sua nonna, un po’ autoritaria, anche se oggi la figura non è più così. E prendere in braccio la piccolina “è stata un’emozione”. Di quelle che non si possono proprio dimenticare mai.

Cecilia Rodriguez conferma la pace con la sorella Belen

Nel corso dell’intervista, Cecilia Rodriguez ha confermato di aver fatto pace con la sorella Belen. In parte c’entra anche Clara Isabel, considerando che il suo arrivo ha cementificato i rapporti del clan Rodriguez, che è più unito di prima. “Vengono molto più spesso a casa per vedere lei. Belen l’ha presa subito in braccio. Abbiamo fatto pace, come tutte le sorelle avevamo litigato, niente di particolare. Pace fatta, noi siamo molto contente. L’arrivo di Clara ci ha aiutato tanto: casa mia è diventata il punto di incontro della famiglia. Siamo un clan, più uniti di prima”.

Il desiderio di allargare la famiglia

Oltre alla gioia per l’arrivo di Clara, c’è stato anche un momento simpatico alla fine dell’intervista: il desiderio di Ignazio Moser di allargare subito la famiglia. “Secondo me il secondo va fatto in tempi rapidi, così ci togliamo il pensiero. Il tempo di riprenderci un attimo. Io sono più piccolo dei miei fratelli, però mi piacerebbe”, ha spiegato infatti di avere qualche anno di differenza con i fratelli, che sono stati un dono, ma che vorrebbe già darle un fratellino o una sorellina. E Cecilia? Vorrebbe aspettare un po’ di più, anche se non troppo. “Ma figlia unica non la lasciamo”.