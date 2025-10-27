Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Mamma da pochissime settimane, Cecilia Rodriguez racconta su Instagram la sua nuova vita da mamma, fra foto in cui è acqua e sapone, momenti di tenerezza e scatti privati.

Cecilia Rodriguez mamma acqua e sapone

Nelle foto pubblicate da Cecilia Rodriguez, la modella e sorella di Belen, passeggia nel parco con la piccola Clara Isabel. Con lei il marito Ignazio Moser e il cane Ercolino. Gli scatti sono stati commentati da tantissimi follower, contenti di vedere Cecilia felice, ma soprattutto di scoprire la normalità e la semplicità nelle sue foto post parto.

“Una mamma che in semplicità, normalità e soprattutto “vestita” si gode un meraviglioso momento della propria vita – ha scritto qualcuno -. Questi scenari di vita normale sono quasi scioccanti. Se non allatti con un push up, tacco 15, truccatissima e agghindata pari non essere di questo pianeta. Nella sua semplicità dimostra una bellezza impressionante. Meno male che non tutte hanno perso il buongusto”.

“Cecilia è sempre stata una ragazza molto semplice, adesso è una mamma dolcissima”, ha scritto qualcun altro. E poi ancora: “Che meraviglia: la semplicità vera e la naturalezza, complimenti davvero a questa mamma”, ma anche: “La semplicità di una passeggiata tutti insieme: Ercolino sempre vigile e attento, una mamma che allatta la sua bimba, un babbo che non fa mancare le coccole al suo bimbo peloso…babbo, mamma e piccolina tutto stupendo”.

Le parole di Cecilia Rodriguez sulla figlia Clara Isabel

Sempre su Instagram, Cecilia Rodriguez ha raccontato la sua nuova vita da mamma, svelando che Clara Isabel sta bene e che sia lei che Ignazio Moser sono molto felici.

“È una bambina meravigliosa, sembra molto buona, mangia, è sanissima e questa è la cosa più importante”, ha spiegato. “Ci godiamo ogni singolo momento di questa nuova avventura che è magica – ha raccontato -. Essere mamma? È più bello di quello che ho sempre immaginato”.

La nascita di Clara Isabel è arrivata dopo un lungo percorso. Cecilia infatti ha raccontato a Verissimo di aver avuto difficoltà a restare incinta e di essere ricorsa all’aiuto della scienza per avere la sua piccola. “Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri – aveva spiegato la sorella di Belen Rodriguez, ospite di Verissimo -. Non avrei mai pensato che mi potesse succedere qualcosa del genere”.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Cecilia aveva svelato anche i motivi che l’avevano spinta ad attendere cinque anni prima di ricorrere alla procreazione assistita. “Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni – aveva confidato -. Ogni mese mi veniva da piangere”.

Un periodo difficile, sia per lei che per il marito Ignazio Moser, sino alla scelta di ricorrere alla Pma dopo un consulto con un medico: “Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita, nel momento in cui avrei provato con la fecondazione. Mi sono decisa a provarci perché era un desiderio molto grande. Per fortuna è andata bene dalla prima volta”, aveva confessato