Dopo mesi di felicità e di foto meravigliose dal mare, adesso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno utilizzato Instagram per condividere con i loro affezionati ammiratori il momento di profondo dolore che stanno vivendo. La coppia ha dovuto salutare, infatti, la loro amata cagnolina Aspirina, scomparsa di recente.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato la loro estate piena d’amore e di gioia sui social networks. La coppia di ex gieffini, infatti, sta vivendo un periodo unico della loro vita, visto che sono in attesa della nascita della loro prima figlia, dopo aver cercato la gravidanza per diverso tempo. Il lieto evento è previsto per ottobre e la coppia ha scelto per la nascitura un nome davvero particolare: Clara Isabel.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il dolore per la loro cagnolina

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno preparando per vivere il momento più importante della loro vita e anche quello più felice di tutti. La coppia, infatti, sta attendendo l'arrivo della piccola Clara Isabel, che riempirà di gioia ogni loro giornata. La showgirl argentina ha svelato su Instagram di aver già preparato la borsa per il parto, insieme all'amica Giulia De Lellis, anche lei pronta ad accogliere la prima figlia Priscilla.

Ma in questo momento di grande gioia, la coppia d'influencer ha dovuto vivere anche un profondo dolore. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno svelato di aver perso di recente la loro amata cagnolina Aspirina. L'ex gieffino ha raccontato su Instagram il dolore che stanno provando con una galleria di foto della cucciola: "Ciao piccola Aspi, è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola. Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli, assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo".

Ignazio Moser ha rivelato ai suoi ammiratori che l'assenza della piccola Aspirina gli creerà certamente una grande mancanza: "Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi. Ci mancherai da morire. P.s. Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto".

Cecilia Rodriguez, l'estate in gravidanza

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno presto genitori. La coppia, infatti, accoglierà a ottobre la nascita della piccola Clara Isabel, frutto del loro amore, sbocciato nella casa del Grande Fratello. La sorella di Belen Rodriguez ha raccontato senza filtri questo delicato periodo della sua vita su Instagram, con foto e video della sua vacanza al mare insieme al marito, in cui è apparsa sempre bellissima, anche in gravidanza, con degli outfit sorprendenti. Cecilia Rodriguez ha svelato i chili presi durante la gravidanza, affermando che è contenta di vedere questa nuova versione di sé.

In questo grande periodo di gioia, però, l'ex gieffina ha dovuto affrontare anche un'importante lite con la sorella, anche se adesso le due sembrano adesso pronte a confrontarsi.