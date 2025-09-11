Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il dolore prima del parto: “Ci mancherai da morire”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo un periodo unico della loro vita. Ma adesso, come da loro svelato, stanno affrontando un profondo dolore

11 Settembre 2025

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il dolore prima del parto: “Ci mancherai da morire”
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato la loro estate piena d’amore e di gioia sui social networks. La coppia di ex gieffini, infatti, sta vivendo un periodo unico della loro vita, visto che sono in attesa della nascita della loro prima figlia, dopo aver cercato la gravidanza per diverso tempo. Il lieto evento è previsto per ottobre e la coppia ha scelto per la nascitura un nome davvero particolare: Clara Isabel.

Dopo mesi di felicità e di foto meravigliose dal mare, adesso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno utilizzato Instagram per condividere con i loro affezionati ammiratori il momento di profondo dolore che stanno vivendo. La coppia ha dovuto salutare, infatti, la loro amata cagnolina Aspirina, scomparsa di recente.

