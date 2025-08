Come degno prosieguo della più bella delle fiabe, ad un anno esatto dall’epico matrimonio in Toscana, Cecilia Rodriguez : l’imprenditrice di origini latine aspetta il suo primo figlio da Ignazio Moser , dopo averlo tanto desiderato. Pur mantenendo il riserbo che li contraddistingue, i due hanno annunciato che si tratterà di femminuccia:. Immersa nella tranquillità del verde di Trento, dove vive insieme al marito, o in riva al mare, la sorella di Belen Rodriguez sta documentando sui social numerosi look premaman degni di nota da cui poter trarre grande ispirazione, alternando casual ed eleganza con assoluta maestria.