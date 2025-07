Le mamme del futuro non rinunciano al glamour: lontano anni luce dalle cappe informi generalmente accostate alla categoria disino a poco tempo fa, con le forme del corpo soggette all’inevitabile cambiamento tenute ben nascoste sotto a strati e strati di tessuto, quasi come fossero motivo di vergogna, le donne in dolce attesa nel 2025 non si nascondono più. Le silhouette dei loro abiti ora comprendono il, lo avvolgono, lo scoprono e, in alcuni casi, lo enfatizzano alla stregua di un accessorio d’alta moda. Forse il più cool. A darcene prova sono le, con le loro mise patinate presso eventi esclusivi e così nella quotidianità. Una su tutte, Rihanna : dopo aver annunciato la gravidanza ai passati Met Gala, la cantante ha calcato mano nella mano con ASAP Rocky il tappeto rosso diin forma smagliante, avvolta nel long dress turchese e fasciante che noi tutti ricordiamo, ricco di cut-out e fiocchi, di