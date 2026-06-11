Regina dei red carpet ma anche dello street style, Rihanna si è fatta notare anche al Tribeca Film Festival con un total look da manuale: è proprio così che si indossa lo stesso colore da capo a piedi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Rihanna al Tribeca Film Festival 2026

Le luci soffuse di New York, il brusio dell’evento cinematografico più cool della stagione e, all’improvviso, lei: abbiamo ragione di credere che quando Rihanna ha fatto il suo ingresso al Tribeca Film Festival 2026 il tempo sia sia fermato, per fare spazio a un’autentica visione di stile.

A quanto pare la popstar ha firmato l’ennesimo, indimenticabile fashion moment della sua carriera, presentandosi alla nota kermesse con un outfit ton-sur-ton che ha spazzato via in un attimo ogni più obsoleto stereotipo in merito al concetto di total look. Insomma, chi ha detto che vestirsi di un solo colore sia noioso o, ancor peggio, una sorta di salvagente per chi non sa abbinare i capi del proprio guardaroba? Ebbene, avvolta in tonalità calde e avvolgenti a richiamare le spezie ed il cuoio, la cantante ha impartito a tutto il mondo una lezione magistrale su come essere incredibilmente chic senza alcuno sforzo apparente. Analizziamola insieme nel dettaglio.

Rihanna in total look cammello al Tribeca Film Festival 2026: è ancora una regina (di stile)

Il segreto della magnetica tenuta di Rihanna al Tribeca Film Festival 2026 non sta certo nella semplicità, piuttosto in un sapiente gioco di prestigio visivo che ruota attorno a due elementi chiave, ovvero il contrasto materico e le proporzioni perfette. Il cuore pulsante dell’outfit? Senza dubbio il sinuoso abito midi color mostarda firmato Alaïa, un autentico capolavoro di velluto testurizzato che fasciava le curve della star del pop con una morbidezza quasi liquida.

La vera magia, però, è scattata nel momento in cui la sua finitura opaca e tridimensionale ha incontrato la lucentezza del soprabito Miu Miu: parliamo di una giacca dalla vestibilità oversize, in soffice pelle cammello, lasciata strategicamente aperta per mostrare il bodycon dress in tutto il suo splendore.

IPA

È proprio in questa sovrapposizione ultramoderna che risiede il colpo di genio: invece di cadere nella trappola del monocromo piatto e a tratti banale, la fondatrice di Fenty Beauty ha scelto di unire la pelle e il suede creando una profondità che ipnotizza.

Ai piedi, a dare slancio alla figura e allo stesso tempo continuità alla palette speziata, spiccavano dei sandali stringati con tacco alto firmati Paris Texas. Ovviamente nemmeno i gioielli sono stati lasciati al caso: eccola decidere di infrangere un’altra regola aurea della moda abbinando un girocollo rigido in oro massiccio ad una catenina d’argento tempestata di diamanti lucenti, dimostrando come i metalli possano (e debbano) convivere all’interno dello stesso look.

Mise contemporanea ma beauty look anni Novanta

A completare questo capolavoro di stile ci ha pensato poi un beauty look studiato al millimetro, che ha trasportato l’estetica degli anni Novanta direttamente nel futuro: per l’occasione Rihanna ha scelto di incorniciare il suo bel viso lasciando i capelli lunghi liberi di caderle sulle spalle in onde morbidissime, voluminose e selvagge, con riga centrale super definita a regalarle un’aria splendidamente disinvolta.

Anche il trucco, come la mise, era un tributo assoluto alle più calde sfumature della terra: gli occhi, intensi e magnetici, sono stati messi in risalto da uno smokey eyes nei toni del bronzo, mentre le labbra glossate sono state contornate, proprio come all’epoca, da una matita molto più fredda a contrasto. Che dire, Riri docet.