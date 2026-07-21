Francesca Michielin brilla con un mini dress gioiello al Giffoni Film Festival 2026

Francesca Michielin con il suo look (e non solo) ha saputo illuminare il Giffoni Film Festival: sull'abito gioiello, manifesto della nuova maturità artistica, tra glamour ed empowerment femminile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Francesca Michielin al GIffoni Film Festival 2026

Qualora cerchiate la perfetta definizione di “brillare di luce propria”, vi basterà dare un’occhiata all’ultima apparizione di Francesca Michielin: ospite d’onore presso la cinquantaseiesima edizione del Giffoni Film Festival, dove ha presentato in anteprima Becoming Her: Prima di diventare grandi, documentario sul calcio femminile con la sua voce narrante che a settembre sbarcherà in esclusiva su Disney+, la cantautrice veneta ha letteralmente accecato ogni presente grazie ad una scelta di stile degna di nota.

Francesca Michielin ha un nuovo stile super glamour: l’abito gioiello sul blue carpet

Ci sono artisti che non smettono mai di cambiare pelle, pur rimanendo sempre fedeli alla propria travolgente energia. Francesca Michielin fa sicuramente parte di questa categoria: poliedrica, imprevedibile e, oggi più che mai, splendidamente glamour, sul blue carpet del Giffoni Film Festival 2026 la neosposa si è presentata davanti ai giurati e alla stampa con addosso un mini dress gioiello capace di unire l’eleganza sartoriale a un’attitudine giovane, bon-ton ma decisamente contemporanea.

Il look, come sempre curato nei minimi dettagli dalla storica stylist Susanna Ausoni, porta la prestigiosa firma di Miu Miu: parliamo di un modello corto e sbarazzino, giocato nei toni del bianco e del beige, con orlo smerlato e vistoso decoro di paillettes sul davanti. A completare l’opera, poi, vediamo delle graziose décolleté scure traforate, dotate di tacco basso.

IPA

La sua presenza alla kermesse campana, tuttavia, va ben oltre lo straordinario impatto visivo del suo outfit: la cantante di Una donna non può ha portato all’evento una ventata di freschezza e di impegno sociale, presentando in anteprima assoluta un progetto che le sta enormemente a cuore.

Francesca Michielin è la voce narrante di “Becoming Her: Prima di diventare grandi”, di che si tratta

È lei, infatti, la voce narrante di Becoming Her: Prima di diventare grandi, l’attesissimo documentario sportivo targato Juventus Creator Lab, la cui uscita ufficiale è programmata per il prossimo settembre sulla piattaforma streaming Disney+.

L’opera racconta i sogni, i sacrifici e le sfide quotidiane di tre giovanissime calciatrici della Juventus Academy, provenienti da tre continenti diversi e unite dalla stessa identica, viscerale passione per il pallone.

Accompagnata sul palco dalla talentuosa calciatrice Anna Copelli, la cantautrice ha dialogato a lungo con i giurati del festival, regalando sorrisi, riflessioni profonde e battute cariche di entusiasmo: raccontando la sua esperienza dietro al microfono come narratrice, ha sottolineato l’assoluta importanza di dare spazio, voce e visibilità allo sport femminile, troppo spesso rimasto all’ombra dei colleghi maschi. Con la sua consueta empatia, ha spiegato come questo documentario sia nato prima di tutto per ispirare le bambine di tutto il mondo, spingendole a inseguire i propri obiettivi senza lasciarsi frenare dai pregiudizi di genere o dagli ostacoli culturali.

Tra una riflessione sul futuro del calcio femminile e un selfie con i ragazzi, l’artista ha saputo incantare la platea con la sua caratteristica spontaneità, muovendosi con grande disinvoltura in quell’abito scintillante, manifesto perfetto della sua attuale fase artistica. Possiamo dirlo: oggi non è più soltanto la ragazza prodigio degli esordi, ma una donna consapevole, capace di usare la propria popolarità per amplificare messaggi positivi e motivare le nuove generazioni.

Ecco quindi che il Giffoni si conferma ancora il palcoscenico ideale per le sue mille sfaccettature, dove l’impegno per l’empowerment femminile si sposa magnificamente con il luccichio dell’alta moda. Il verdetto è unanime: Francesca Michielin ha conquistato il festival, lasciando dietro di sé una scia di glitter e pura ispirazione.