È tempo di Giffoni Film Festival 2026: ad aprire le danze è stata Matilda De Angelis, e con un colpo di scena clamoroso. Sul suo nuovo taglio audace, abbinato al colore dell'estate

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Matilda De Angelis al Giffoni Film Festival 2026

C’era una volta la ragazza della porta accanto: al suo posto, oggi, c’è una diva che non sbaglia un colpo. Stiamo parlando di Matilda De Angelis, che ha decisamente approcciato con stile la giornata inaugurale del Giffoni Film Festival 2026. Arrivata a Giffoni Valle Piana per abbracciare i giovani giurati, la talentuosa attrice bolognese ha dimostrato a tutti come si rivoluziona un look estivo con un colpo di forbici ben piazzato ed una cascata di luce candida.

Matilda De Angelis, che ha aperto il Giffoni Film Festival 2026 con un taglio corto nuovo di zecca

17 luglio 2026, Giffoni Valle Piana: è ufficialmente partita la cinquantaseiesima edizione del Giffoni Film Festival, ed il primo grande colpo di fulmine sul Blue Carpet porta la firma di una strepitosa Matilda De Angelis. La talentuosa interprete italiana, fresca della vittoria dell’ultimo David di Donatello per la sua notevole interpretazione nel film Fuori di Mario Martone, ha inaugurato la celebre kermesse cinematografica regalando una lezione magistrale di stile, carisma, freschezza contemporanea.

Il cuore pulsante di questa memorabile apparizione risiede in una scelta estetica coraggiosa ma perfettamente riuscita: sulla sua testa, al posto del solito carré voluminoso, c’è ora un bixie cut super audace, moderno quanto popolare ibrido geometrico che, in alto fra le tendenze capelli di stagione, si pone a metà strada tra il classico caschetto ed il più celebre pixie cut.

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Questa nuova acconciatura à la page è stata sublimata per l’occasione da uno styling ad effetto bagnato, ultra lucido a dire il vero, una scelta molto attuale e che le ha istantaneamente donato un’allure ultra chic, esaltando i lineamenti regolari del suo viso e l’intensità magnetica del suo sguardo.

A completare il quadro ci ha pensato poi un trucco leggero, appena visibile, con tanto di lentiggini a vista e eyeliner sottile, probabilmente mirato a comunicare una bellezza pulita e senza filtri, in perfetta armonia con lo spirito autentico e genuino del festival cinematografico più amato dai ragazzi.

Lacci, frange e spacco da capogiro: il total white continua a regnare

Per quanto riguarda la mise d’apertura, invece, al Giffoni abbiamo visto ancora una volta il total white nel ruolo di grande protagonista. Ecco poco sotto Matilde De Angelis posare sul tappeto blu con addosso un favoloso abito midi dalle linee scivolate e minimali, quasi come a celebrare l’assoluta purezza del bianco: si trattava di un modello senza maniche, con profondo scollo a “V” impreziosito da lacci e leggere frange ton sur ton a decorare l’orlo.

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Ma non è certo mancato il tocco di seduzione: a rendere subito più pepata la tenuta ci ha pensato un generoso spacco unilaterale, posizionato sulla gamba destra, a svelare dei sandali infradito intonati al resto.

Niente fronzoli inutili, niente accessori ingombranti, solo la forza espressiva di un vestito che sembrava cucito addosso alla personalità poliedrica e travolgente della trentenne.

Prima di fare il suo ingresso trionfale, l’attrice ha dedicato moltissimo tempo ai fan accorsi da ogni parte d’Italia: si è concessa generosamente per una lunga sessione di selfie e autografi lungo le transenne, confermando una straordinaria vicinanza con le nuove generazioni. In un momento d’oro per la sua carriera, tra cinema e teatro, questa apparizione pubblica ne consolida lo status di icona artistica e di stile, capace di ammaliare lo schermo e di ridefinire le regole del glamour contemporaneo con assoluta e disarmante naturalezza.