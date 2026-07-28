Chiara Ferragni, Leone ricorda Matilda con un disegno pieno d’amore

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IPA Chiara Ferragni ricorda la sua cagnolina Matilda

Negli ultimi anni la vita di Chiara Ferragni è cambiata profondamente. Tra nuovi inizi, cambiamenti personali e professionali, l’imprenditrice digitale ha attraversato una fase di grande trasformazione, che ha portato con sé anche alcuni momenti particolarmente dolorosi.

Tra questi c’è l’addio alla sua amatissima Matilda, il bulldog francese che l’ha accompagnata per tanti anni, diventando una presenza costante nei momenti più importanti della sua vita.

A tre anni dalla sua scomparsa, Chiara ha voluto dedicarle un ricordo speciale sui social e, per farlo si è affidata anche alla sensibilità del piccolo Leone.

Chiara Ferragni ricorda Matilda con un disegno di Leone

Chiara Ferragni non ha mai nascosto quanto gli animali siano parte integrante della sua famiglia. Nel corso degli anni ha condiviso con i follower molti momenti della sua quotidianità e, tra questi, anche il profondo legame con Matilda, il bulldog francese che l’ha accompagnata durante gli anni del successo e che è rimasta al suo fianco anche mentre costruiva la sua famiglia, accogliendo l’arrivo di Leone e, poi, di Vittoria.

Nel luglio del 2023 l’influencer ha dovuto dirle addio, un momento che aveva condiviso con grande dolore sui social. Oggi, a tre anni dalla sua scomparsa, ha scelto di ricordarla nel modo più dolce.

Su Instagram ha pubblicato un post dedicato alla sua amata cagnolina, facendosi aiutare dal piccolo Leone. “Tre anni fa, proprio oggi, abbiamo perso la mia amata Matilda e questa mattina Leo l’ha disegnata nel nostro disegno di famiglia: sempre lì a proteggerci dalla sua piccola nuvola. Ti vogliamo tanto bene e ci manchi tantissimo”, ha scritto l’imprenditrice digitale.

A corredo delle sue parole, Chiara ha condiviso un dettaglio del disegno realizzato dal primogenito nato dal matrimonio con Fedez: Matilda appare seduta su una nuvola, con un’aureola sopra la testa, mentre continua a vegliare su di loro.

Chiara Ferragni, il legame speciale con la cagnolina Matilda

Per Chiara Ferragni, Matilda è stata una presenza imprescindibile. Per tredici anni è rimasta al suo fianco, accompagnandola nei momenti più importanti della sua vita: dagli inizi della carriera sui social alla nascita della sua famiglia.

In un certo senso, è stata anche protagonista dell’inizio della storia d’amore con Fedez, oggi finita. Nel 2016, infatti, il rapper la citò insieme a Chiara nel brano Vorrei ma non posto, un dettaglio che incuriosì l’influencer e diede il via a quello scambio di messaggi destinato a cambiare le loro vite.

Negli anni successivi la famiglia si è allargata con l’arrivo di Leone e Vittoria, che sono cresciuti accanto a Matilda, sperimentando per la prima volta quell’amore incondizionato che solo un animale sa dare e ricevere.

L’addio è arrivato nel 2023. Matilda era affetta da un tumore in stadio avanzato, scoperto dopo una crisi epilettica che aveva reso necessari ulteriori accertamenti. Una notizia che Chiara aveva condiviso con grande dolore, salutando quella che per oltre un decennio era stata una compagna di vita.

Con il tempo Chiara ha poi accolto Paloma, il golden retriever che oggi accompagna la quotidianità di Chiara e dei suoi figli. Ma il ricordo di Matilda è rimasto vivo: la cagnolina continua a occupare un posto speciale nel cuore della famiglia.