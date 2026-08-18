Chiara Ferragni, vacanza d’amore in Perù: José Hernandez la porta sulle dune

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IPA Chiara Ferragni e José Hernandez, vacanza d'amore in Perù

Chiara Ferragni continua a godersi le vacanze estive, inseguendo il sole da una parte all’altra del mondo. Dopo una scappata sul Lago di Como, un resort in Turchia e qualche giorno a Ibiza, l’influencer è partita con il fidanzato José Hernandez alla volta del Perù.

Nel Paese sudamericano, tra buon cibo, paesaggi spettacolari e nuove scoperte, l’imprenditrice digitale si concede anche il tempo per vivere la sua storia d’amore e lasciarsi sorprendere da qualche avventura.

E a rendere la vacanza ancora più movimentata ci ha pensato José Hernandez, che l’ha portata sulle dune per una discesa sulla sabbia.

Chiara Ferragni e Jose Hernandez, romantica discesa sulle dune del Perù

“Speriamo bene”, dice Chiara Ferragni nel video condiviso sui social poco prima di lasciarsi andare alla discesa. Felpa addosso e stretta nell’abbraccio di José Hernandez, l’influencer si prepara ad affrontare le dune di sabbia del Perù, tra un po’ di esitazione e la voglia di lasciarsi andare all’avventura.

“Di’ le tue ultime parole”, scherza José mentre le fa alzare i piedi. Poi si parte: una scivolata sulla sabbia, con le dune che scorrono veloci davanti a loro e Chiara che si lascia trasportare dall’esperienza. La corsa finisce direttamente nella sabbia, dove i due rotolano insieme tra risate e sabbia ovunque.

La scena arriva da Paracas, prima tappa del loro romantico viaggio in Perù. Sole, mare e soprattutto tanta avventura, in un paesaggio molto diverso dal relax delle ultime vacanze di Chiara. Qui ci sono le dune, ma anche i leoni marini, le scogliere e una natura selvaggia che accompagna i primi giorni del viaggio.

Una parentesi decisamente diversa dalle precedenti tappe della sua estate, che Chiara ha scelto di raccontare ancora una volta attraverso i social, lasciando entrare chi la segue in una delle giornate più movimentate della sua vacanza peruviana.

Chiara Ferragni e José Hernandez, una nuova quotidianità

Il viaggio in Perù sembra essere il coronamento di un’estate vissuta all’insegna dell’amore per Chiara Ferragni e José Hernandez. Dopo mesi trascorsi insieme, anche accanto alla famiglia di lei, questa nuova partenza racconta una relazione che sembra aver trovato il suo equilibrio e che, giorno dopo giorno, prende sempre più spazio nella vita dell’imprenditrice.

Sono trascorsi circa sette mesi dall’inizio della loro storia e Chiara appare serena accanto al suo nuovo compagno. A raccontarlo, del resto, è stata lei stessa, rispondendo ad alcuni commenti lasciati sui social: poche parole, ma abbastanza per lasciare intravedere quanto sia cambiato il suo modo di vivere questo nuovo amore.

E basta guardare le immagini dell’estate per cogliere un altro dettaglio: Chiara è sorridente, leggera, immersa nei viaggi e nelle esperienze condivise con José. Una felicità che ha scelto di raccontare anche attraverso una serie di fotografie che ripercorrono i mesi trascorsi insieme, raccogliendo momenti diversi della loro storia, dalle giornate più intime alle vacanze, fino a questo viaggio dall’altra parte del mondo.

Nel frattempo, anche la vita dell’ex marito ha preso una nuova direzione: Fedez è diventato papà per la terza volta lo scorso luglio, con la nascita di Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger. Le loro vite hanno preso strade diverse e, mentre Fedez ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita familiare, Chiara sembra aver trovato il suo equilibrio accanto a José, costruendo una quotidianità che oggi appare sempre più sua.