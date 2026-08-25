Diletta Leotta, il costume intero nero è la lezione di sensualità dell’estate

IPA Diletta Leotta, 10 look che celebrano la sua sensualità senza rivali

Diletta Leotta saluta gli ultimi giorni d’estate dalla Sicilia e lo fa con uno di quei look da spiaggia che non hanno bisogno di effetti speciali. Niente stampe tropicali, colori vitaminici o bikini ridottissimi: la conduttrice sceglie un costume intero nero, essenziale nella palette ma studiato nella silhouette, e trasforma un grande classico del guardaroba balneare nella sua personale lezione di sensualità.

Diletta Leotta, il costume intero nero che valorizza le forme

Quando si parla di beachwear, il nero ha una qualità che pochi altri colori possiedono: riesce a essere discreto e provocante nello stesso momento. Diletta Leotta lo dimostra con un costume intero che punta tutto sulla linea del corpo, senza aggiungere dettagli superflui.

Il modello scelto dalla conduttrice ha spalline ampie e regolari, una costruzione aderente e soprattutto una profonda scollatura a V, elemento che alleggerisce visivamente la parte superiore e mette in risalto il décolleté. Il tessuto segue la silhouette con precisione, avvolgendo busto e punto vita prima di aprirsi su uno slip dal taglio non proprio sgambato.

È proprio l’equilibrio delle proporzioni a fare la differenza. Non siamo davanti a un intero castigato, né al classico costume pensato esclusivamente per contenere e modellare: qui la linea è pulita, ma decisamente femminile. La parte alta ricorda quasi un body da indossare anche lontano dalla spiaggia.

Diletta lo indossa senza sovrastrutture, lasciando che siano pelle abbronzata, capelli sciolti e make-up quasi impercettibile a completare il look. Persino le pose rimangono semplici: in alcuni scatti porta le mani dietro la testa, in altri sorride direttamente all’obiettivo, con il mare alle spalle. Nessuna costruzione troppo patinata, almeno in apparenza. Ed è forse proprio questo a rendere il costume ancora più efficace.

Gli ultimi giorni d’estate di Diletta Leotta in Sicilia

Lo scenario scelto da Diletta Leotta non è casuale. Prima di tornare alla routine e agli impegni professionali, la conduttrice si è concessa qualche giorno nella sua Sicilia, facendo tappa a Siracusa insieme alla famiglia.

Dopo un’estate trascorsa tra vacanze e momenti privati, e dopo aver festeggiato il compleanno della figlia Aria con un party coloratissimo, Leotta ha scelto una parentesi più lenta nella sua terra natale. Con lei ci sono il marito Loris Karius e i figli, per qualche giornata di relax prima del rientro a Milano.

La location delle foto è il Minareto, resort a cinque stelle affacciato sulla zona protetta del Plemmirio. La struttura sorge direttamente sulla scogliera e guarda verso Siracusa e l’Isola di Ortigia, creando uno di quei panorami in cui il confine tra cielo e mare sembra quasi sparire.

Nelle immagini condivise da Diletta il paesaggio resta volutamente molto presente: rocce chiare, vegetazione mediterranea, lettini affacciati sull’acqua e il mare calmo sullo sfondo. Il nero del costume si stacca con decisione da tutti questi toni naturali, dal beige della pietra all’azzurro quasi polveroso del cielo al tramonto.

Ed è anche questo contrasto a rendere il look particolarmente riuscito. In un contesto dominato dai colori chiari dell’estate siciliana, Diletta sceglie il non-colore per eccellenza e lascia che sia la silhouette a parlare.

Il resort sul mare scelto da Diletta Leotta

Il soggiorno siciliano della conduttrice ha anche un lato decisamente luxury. Il Minareto è classificato come Luxury Seaside Resort e combina piscine all’aperto, spiagge private, giardini mediterranei e solarium costruiti su diversi livelli direttamente sopra la costa.

Gli interni seguono un gusto classico italiano, tra opere d’arte, materiali ricercati e arredi eleganti, mentre ville e suite sono immerse nella vegetazione per garantire maggiore privacy agli ospiti.

Diletta Leotta avrebbe scelto una delle soluzioni più esclusive della struttura: una villa di oltre 160 metri quadrati con due camere da letto, piscina privata e vista mare. All’esterno si trovano anche un grande giardino, una vasca idromassaggio e l’accesso diretto a una spiaggia privata. Un piccolo paradiso che, in alta stagione, può arrivare a costare oltre 4.200 euro a notte.