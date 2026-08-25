Elodie e Franceska a Ibiza, i baci e le foto sensuali: altro che crisi

Elodie e Franceska smentiscono la crisi in una serie di foto della loro vacanza a Ibiza fra baci e divertimento

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

Altro che crisi! Elodie e Franceska sono più innamorate che mai e su Instagram raccontano la loro vacanza a Ibiza con gli amici, fra baci e foto sensuali. La storia d’amore fra la ballerina e la cantante procede a gonfie vele a giudicare dagli scatti in cui le due sembrano felici e innamoratissime.

Elodie e Franceska a Ibiza: le foto su Instagram

Se nei giorni scorsi Elodie e Franceska erano finite al centro di supposizioni e gossip riguardo una possibile crisi, le ultime foto postate dall’artista romana sembrano smentire categoricamente qualsiasi attrito fra le due.

Il sentimento che unisce Elodie e Franceska è più forte che mai e la loro estate di amore folle sembra destinata a continuare. Un’estate che le ha portate questa volta a Ibiza, come raccontato dalla stessa Elodie che ha pubblicato su Instagram un carosello di foto della vacanza, aggiungendo come unica didascalia due ciliegie, da sempre simbolo della movida di quest’isola.

Negli scatti la vediamo con indosso un mini abito in discoteca e con degli outfit favolosi – dall’abito viola a quello dorato – per cenare nelle location esclusive dell’isola. Immancabili le foto di coppia con Franceska. Nelle immagini le due si divertono, fra scatti sensuali in discoteca, foto a bordo piscina in topless e baci immortalati dalle telecamere di sicurezza.

Impossibile non rimanere stregati dalla bellezza di questa coppia e da sguardi complici che valgono più di tante parole e rivelano un sentimento che sembra destinato a crescere sempre di più.

L’estate d’amore di Elodie e Franceska

Nessuna crisi dunque, ma un legame che continua e che sarebbe destinato, secondo indiscrezioni, a portare le due alla convivenza. Qualche tempo fa, non a caso, proprio Elodie aveva pubblicato delle foto su Instagram, mostrando dei lavori di ristrutturazione in un appartamento.

Poco dopo l’emoticon di un cuore spezzato, usata da Elodie per commentare una foto di Franceska, aveva spinto i follower a ipotizzare una lite fra le due o una momentanea lontananza. Alcuni avevano persino citato Megan Ria, la ballerina del tour di Elodie, molto vicina a Franceska prima dell’inizio della loro storia, che la cantante aveva smesso di seguire sui social, forse a causa della sua gelosia nei confronti della compagna.

Ipotesi e commenti a cui Elodie e Franceska non hanno mai risposto, decise a vivere il loro sentimento senza pensieri, costrizioni o giudizi, libere e felici. La loro d’altronde è stata davvero un’estate movimentata, fatta di viaggi, passione e voglia di stare insieme.

Prima c’è stato il viaggio a due in Giappone, fra templi, sushi e abiti tradizionali, poi è arrivato il soggiorno nella villa sul lago di Diletta Leotta, amica di Elodie, fra party in piscina e gite con i figli della conduttrice. In seguito è stata la volta del Cilento, con un soggiorno da sogno in un castello, con tanto di cene romantiche e relax. Ibiza è solo l’ultima tappa e, conoscendo la cantante e la ballerina, presto si rimetteranno in viaggio per una nuova avventura, sempre insieme e sempre innamorate.