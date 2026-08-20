Elodie, la foto in topless e il cuore spezzato per Franceska

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

Elodie pubblica una foto in topless, mentre un cuore spezzato sotto un post di Franceska fa discutere, scatenando nuovi gossip sul legame fra la ballerina e la cantante.

Il cuore spezzato di Elodie per Franceska

Elodie e Franceska formano senza dubbio la coppia più discussa dell’estate. La storia d’amore fra le due ha creato sin da subito grande curiosità e ogni gesto delle due scatena indiscrezioni, commenti e ipotesi. L’ultimo riguarda un cuore spezzato apparso sotto un post di Franceska, pubblicato proprio da Elodie.

La ballerina ha postato infatti sul suo profilo Instagram, un ritratto realizzato dal fotografo Attilio Cusani. Lo scatto è stato commentato dai follower di Franceska. Fra loro anche quello di Elodie che ha semplicemente aggiunto l’emoticon un cuore spezzato.

Questo gesto è bastato per scatenare le domande e le illazioni dei fan, convinti che sia accaduto qualcosa fra Elodie e Franceska. Alcuni hanno ipotizzato una lite fra la ballerina e la cantante, altri che ci sia stat una rottura. Altri ancora sono convinti invece che semplicemente le due siano lontane a causa di impegni lavorativi e il commento di Elodie sia stato un modo per esprimere nostalgia.

Come sempre le due non hanno voluto chiarire la situazione, certe di voler proteggere il loro amore dai gossip e dalla curiosità dei fan. Ma soprattutto decise a vivere il loro sentimento in modo libero e sincero, senza costrizioni.

Elodie in topless su Instagram

Poco dopo sul profilo Instagram di Elodie è apparsa una foto in topless. Uno scatto sensuale in cui la cantante indossa solamente un paio di slip verdi. Sullo scatto tanti sticker a forma di bacio per coprire i punti strategici del suo corpo.

Lo scatto è stato commentato da tantissimi follower che si sono complimentati con Elodie, incoronandola come “dea” e “regina” dell’estate. La cantante si sta godendo questi mesi di relax in attesa di tornare sul palco. Terminata la pausa estiva infatti l’artista romana inizierà la preparazione per il suo prossimo tour.

Il tour Elodie Show 2027, previsto per il prossimo anno, segnerà il ritorno ai live di Elodie. L’artista si esibirà nei principali palasport italiani dopo un anno di pausa. Un periodo segnato dall’amore per Franceska, conosciuta proprio nel backstage del suo ultimo tour.

All’epoca lei era una ballerina, mentre la cantante era legata ad Andrea Iannone. Poi il colpo di fulmine, la nascita di un sentimento importante e un viaggio in Thailandia arrivato subito dopo il tour. Da quel momento Elodie e Franceska non si sono più lasciate. La cantante ha chiuso il legame con il pilota di MotoGp, iniziando una relazione con la ballerina.

Un legame fatto di viaggi romantici, come quello in Giappone, di party in piscina con Diletta Leotta, grande amica dell’artista romana, e di dichiarazioni d’amore social. Su Instagram, le due si sono sempre mostrate affiatate e innamoratissime, con commenti romantici e foto con look coordinati.