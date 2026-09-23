acasadi Fabio Fazio, la villa con piscina e uliveto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fabio Fazio

Conduttore di successo, al timone di Che tempo che fa da oltre ventitrè anni, Fabio Fazio è molto riservato riguardo la sua vita privata. Pochi sanno, ad esempio, che il presentatore vive in un piccolo comune in provincia di Savona: Celle Ligure.

Dove abita Fabio Fazio

Fabio Fazio dunque ha scelto di abitare lontano dalle grandi città, ma ha trovato casa in un comune in Liguria. A Celle Ligure il conduttore risiede con tutta la famiglia in una grande villa. Una magione immersa nel verde, con un grande giardino, un uliveto e una piscina. All’esterno ci sarebbe anche un orto in cui lo stesso Fabio Fazio si dedicherebbe alla coltivazione degli ortaggi nel tempo libero lontano dalla televisione.

Fazio è sempre stato molto riservato, per questo ha scelto di non mostrare i dettagli della sua casa. Dai social e da alcune foto pubblicate su Instagram possiamo però scoprire una villa arredata con gusto, caratterizzata da pavimenti in legno e un arredamento classico, con tappeti persiani, poltrone in velluto e grandi librerie.

Una delle zone della casa che è stata mostrata con maggiore frequenza è lo studio di Fabio Fazio. Un angolo della villa che il conduttore ha spesso utilizzato per realizzare collegamenti televisivi e per girare video. La parete è abbellita da grandi scaffali bianchi con libri, documenti e oggetti che raccontano la carriera del conduttore. Possiamo notare in particolare alcuni Telegatti e delle foto del passato. Non mancano una scrivania con una sedia moderna e un divano.

Anche se Fabio Fazio possiede altre proprietà, la villa di Celle Ligure rappresenta senza dubbio il suo luogo sicuro e un posto a cui è legatissimo. La proprietà al suo interno ha ben tredici stanze e comprende anche due dependance per accogliere gli ospiti. La vista sarebbe mozzafiato, sul mare e con un uliveto secolare sulla costa. Il progetto architettonico sarebbe stato realizzato appositamente per integrarsi con il paesaggio della Liguria, con studi approfonditi sulla luce e sull’uso dei colori.

Un luogo unico per Fabio Fazio e per la moglie Gioia Selis, che vivono nella villa insieme ai loro due figli: Michele e Caterina.

Le altre case di Fabio Fazio a Parigi e Milano

Fra le proprietà di Fabio Fazio non ci sarebbe solo la villa in Liguria. Nel corso degli anni infatti il conduttore avrebbe investito i suoi guadagni anche in altri immobili. Possiede infatti una casa a Varazze, in una delle località marittime più amate ed esclusive della Liguria. Una casa utilizzata dalla famiglia di Fabio Fazio solamente durante le vacanze estive o per delle brevi fughe di relax al mare durante i week end.

Il presentatore di Che tempo che fa possiede inoltre un appartamento a Milano. Un acquisto che avrebbe fatto per via del suo lavoro. Fazio avrebbe infatti comprato la casa nel capoluogo lombardo scegliendola come punto d’appoggio durante i suoi spostamenti negli studi televisivi.

Infine Fazio sarebbe legatissimo alla sua casa di Parigi. Un appartamento acquistato dopo essersi innamorato della città insieme alla moglie e in cui andrebbe spesso per trascorrere le vacanze.