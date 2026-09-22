Sarah Rizea, quanto è alta Miss Italia 2026

Sarah Rizea è la nuova Miss Italia 2026 e arriva dal nuoto artistico. Ecco quanto è alta e perché il suo fisico da atleta non passa inosservato

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sarah Rizea

Il profilo di Sarah Rizea, Miss Italia 2026, è decisamente diverso da quello della classica reginetta tutta passerelle e shooting. A 18 anni, infatti, la giovane ligure ha già alle spalle una carriera nel nuoto artistico, gare internazionali e una quotidianità fatta di allenamenti serrati. E se sul palco del concorso più famoso d’Italia il suo portamento ha colpito subito, una domanda è arrivata spontanea: quanto è alta?

Quanto è alta Sarah Rizea

La nuova Miss Italia ha una statura che potremmo definire ordinaria: misura infatti 172 centimetri di altezza. Un dato che da solo, però, dice poco perché nel suo caso a fare la differenza è soprattutto il lavoro atletico che c’è dietro.

Sarah Rizea pratica nuoto artistico a livello agonistico da quando era solo una bambina e oggi gareggia con le Fiamme Oro della Polizia di Stato. Nel tempo è entrata anche a far parte della Nazionale Italiana, collezionando esperienze e risultati che l’hanno portata ben oltre le competizioni giovanili.

La sua disciplina sportiva richiede molto più di eleganza e sorrisi impeccabili fuori dall’acqua. Servono forza, controllo, coordinazione e una preparazione costante: tutte qualità che, senza bisogno di forzare troppo il parallelismo, tornano utili anche quando ci si ritrova davanti a una giuria, a una macchina fotografica o sotto i riflettori.

E forse è proprio questo mix a rendere la ragazza così particolare: non arriva a Miss Italia dal mondo della moda, ma da uno sport che le ha insegnato disciplina e consapevolezza del corpo molto prima della passerella.

Il fisico atletico della nuova Miss Italia

Sarah Rizea è nata a Moncalieri l’8 novembre 2007 e vive a Vado Ligure, nel Savonese. Lo sport è da anni il filo conduttore delle sue giornate e ha contribuito naturalmente anche alla sua fisicità.

Il suo curriculum, del resto, parla chiaro. Nel 2024 ha conquistato un argento agli Europei di Belgrado e un bronzo ai Mondiali juniores di Lima. Nel 2026 è arrivata anche la convocazione per gli Europei di Parigi, confermando un percorso sportivo già molto solido nonostante la giovane età.

La corona di Miss Italia, quindi, non sembra destinata a sostituire la piscina. Sarah continua infatti a coltivare un sogno piuttosto preciso: arrivare alle Olimpiadi.

Sarah Rizea tra moda, televisione e nuovi progetti

La vittoria a Miss Italia potrebbe però aprire per lei un capitolo completamente diverso. La moda le piace, così come il mondo della comunicazione, e non ha mai nascosto una certa curiosità per la televisione. Un terreno nuovo rispetto alla piscina, certo, ma anche uno spazio nel quale il suo modo di stare davanti all’obiettivo potrebbe trovare presto una nuova dimensione.

Per ora, però, l’idea sembra essere quella di non scegliere una strada sola. La nuova reginetta vuole continuare con l’università, portare avanti gli allenamenti e capire dove la porteranno le opportunità nate dopo la corona. A 18 anni, del resto, il bello è proprio questo: poter tenere aperte più porte contemporaneamente.

E fuori dall’acqua? Ci sono i viaggi, la moda e una curiosità crescente per tutto ciò che ruota intorno allo spettacolo. Miss Italia potrebbe aprirle nuove strade, ma per il momento Sarah Rizea sembra voler tenere insieme tutto: sport, studio e nuovi progetti.