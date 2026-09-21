Monaco, una notte tra cinema e royal: da Monica Bellucci a Eva Herzigová, tutti gli ospiti
Cinema, stile e regalità si sono incontrati a Monte Carlo: in occasione del ventesimo anniversario della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, la splendida Salle Garnier dell'Opéra si è trasformata in una passerella ultra esclusiva e ad altissimo tasso di glamour. A fare gli onori di casa, ovviamente, la coppia reale formata dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène, che hanno accolto un parterre stellare, misto tra icone del grande schermo e della moda internazionale, in gran spolvero: con un abito nero e prezioso, dalla silhouette a colonna, lei e in smoking lui. Fra strascichi da sogno, diamanti abbaglianti e una buona dose di total black, analizziamo le scelte più sofisticate dalle star sul red carpet monegasco.