Monica Bellucci sfida il caldo in total black in pizzo e senza spalline per presentare Ketticè

IPA Monica Bellucci al Festival di Locarno

Da decenni icona di stile, fascino ed eleganza, Monica Bellucci non si smentisce alla presentazione del film Ketticè al Festival di Locarno. E anche se nell’opera seconda di Giovanni Tortorici interpreta una donna sciatta e trasandata, con il look che ha scelto è totalmente l’opposto: pizzo nero, linee seducenti, capelli lunghi e sciolti in morbide onde. Un po’ la sua divisa praticamente, uno di quei look misteriosi e ad alto tasso di femminilità che contraddistinguono ogni sua uscita pubblica e che sfoggia senza fare una piega nonostante le temperature roventi di questi giorni.

Pizzo e total black

Gli outfit di Monica Bellucci sono sempre una garanzia. Negli anni l’attrice ha elaborato uno stile personale e decisamente riconoscibile che contribuisce a creare la sua aura da diva. Stavolta ha indossato un abito lungo, con uno scollo a barca che enfatizza il décolleté. Il vestito dalla linea ad A scivola morbido sulle curve, con la gonna che si apre e crea movimento. Il tocco malizioso è lasciato alle maniche e allo scollo, che intrigano con un effetto vedo-non-vedo tra i ricami.

Gli accessori sono quanto di più minimal si possa immaginare: una girocollo d’oro e un anello discreto sono tutti i gioielli che indossa. Make-up e acconciatura seguono la stessa filosofia. La chioma è morbida e le incornicia il viso e il trucco è molto naturale e luminoso, con gli occhi enfatizzati dalla matita scura. Ultimo tocco, una borsa a spalla di pelle, dall’aspetto vintage. Insomma, Monica dimostra ancora una volta di sapere il fatto suo e di saper stupire anche senza effetti speciali.

Sciatta e trasandata in Ketticè

In una sorta di method dressing al contrario, Monica Bellucci porta alla presentazione del film un’immagine di donna seducente e sicura della propria femminilità che è esattamente l’opposto di quella della donna che interpreta in Ketticè. Nel secondo film di Giovanni Tortorici, l’attrice presta il volto alla madre del protagonista: una donna totalmente priva di quella centralità e di quel controllo sul proprio corpo e sul proprio destino che l’attrice ha sempre incarnato. Trasandata, sciatta, disfatta, vittima del proprio ruolo sociale. Dietro la percezione di una famiglia e di una società in decadenza nasconde un profondo malessere. Un ruolo estremamente diverso da quelli che ha interpretato finora, ma anche molto lontano da quello che lei è nella realtà.

Monica Bellucci, l’opposto della madre di Ketticè

Ma Monica Bellucci si discosta dal suo personaggio anche nel modo di essere madre. Quella che interpreta al cinema non ha un vero rapporto con i figli, non si capiscono più, comunicano solo con grida e reciproche umiliazioni. Un rapporto ben diverso da quello che la diva ha instaurato con le sue due figlie Deva Cassel e Leonie Cassel, avute dall’ex marito Vincent Cassel, con cui ha un rapporto stupendo e per cui prova amore incondizionato. La prima ha seguito le orme della madre come attrice e come modella, la seconda ha da poco debuttato in passerella. Da lei hanno ereditato classe e carisma, ma anche un rapporto con la femminilità che sembra lontanissimo da quello della madre di Ketticè. Monica ha dismesso i suoi panni abituali per interpretarla, ma sul red carpet torna ad essere quella che tutti conoscono: bellissima, glamour e sensuale.