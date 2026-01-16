Chi ha detto che sobrietà ed eleganza non possano rimare con seduzione? A smentire ci pensa Monica Bellucci, che nella Città delle Luci ha tenuto fede al proprio stile raffinato ma condendolo con un pizzico di audacia

A sessantuno anni compiuti, per molti Monica Bellucci è ancora il simbolo italiano della bellezza e della femminilità per eccellenza. E dalla sua lei non smette certo di dimostrarlo: da sempre estimatrice dello stile raffinato, senza eccessi di sorta, la diva ha di recente portato uno dei suoi completi classici e rigorosi in quel di Parigi, per un’evenienza speciale, ma aggiungendovi un tocco sensuale che non è certo passato inosservato.

Monica Bellucci, il suo total black nasconde un sensuale colpo di scena: il look nel dettaglio

Con l’avvento delle tendenze del nuovo anno le trasparenze si stanno confermando al centro della scena: non più sinonimo di provocazione ma prezioso strumento di stile capace di valorizzare la silhouette e conferire grinta ai più caldi look invernali, l’elemento see through sta spopolando soprattutto in veste di elegantissimo sottogiacca.

Tra le star a cedere alla voga, inaspettatamente, vi è anche Monica Bellucci. Per partecipare all’evento di Madame Figaro presso il Grand Palais di Parigi, in occasione del duecentesimo anniversario della rivista, l’attrice ha optato per uno dei suoi soliti tailleur impeccabili ma lo ha sdrammatizzato questa volta con un pizzico di seduzione.

Tra forza e sensualità, rigore e morbidezza, eccola con addosso un abito — ovviamente nero, come da signature look — firmato Saint Laurent by Anthony Vaccarello con sotto un top che è quasi una seconda pelle, tanto da lasciar intravedere la sua bralette, restituendo un raffinato contrasto con la struttura decisa della mise.

Accanto a blazer sartoriale, pantaloni ampi a vita alta, linee pulite e accessori essenziali, tra cui a spiccare è la clutch Kate dell’amatissima casa di moda francese, è senza dubbio il gioco di trasparenze a fare da grande protagonista ma senza sconvolgere.

Una prova schiacciante, questa, di come la sensualità non debba necessariamente essere urlata. Al contrario, se sussurrata, può rivelarsi ancor più potente.

Svelato il segreto di bellezza di Monica Bellucci

Da sempre ritenuta una delle donne più belle al mondo — una di quelle dalla naturale bellezza mozzafiato, che sembrano essere favolose senza sforzo alcuno — Monica Bellucci pare essere immune al tempo che passa. Negli anni, per assurdo, il suo fascino è come aumentato: questo perché in un’era in cui la chirurgia estetica fa da padrona, l’attrice ha saputo trasformarsi con eleganza abbracciando il cambiamento come una benedizione.

“Sono favorevole alla libertà sul proprio corpo. Ognuno può sperimentare ciò che desidera, purché lo renda felice. Prima di tutto, però, apprezziamo il fatto di essere vivi, perché l’età che passa non è forse anch’essa un privilegio?”, ha spiegato lei durante una recente intervista, il che riassume perfettamente il suo rapporto con l’inevitabile processo di invecchiamento. Ciò non significa, però, che non abbia un segreto di bellezza pronto per essere svelato.

La beauty routine di Monica Bellucci è infatti da manuale e imprescindibile, come ha ammesso lei stessa, strutturata su massaggi, creme, palestra e sana alimentazione.

L’unico vero stratagemma dietro alla sua pelle straordinariamente tonica sarebbe una pratica forse poco nota, perlomeno come tecnica antiage, ossia l’agopuntura. Oltre ai notevoli benefici legati alla riduzione di stress e miglioramento del sonno, infatti, pare che questa sia particolarmente utile per affievolire l’aspetto delle rughe e dei segni del tempo, agendo direttamente sulla produzione di collagene ed elastina e sulla microcircolazione, essenziale per un incarnato disteso e luminoso.

