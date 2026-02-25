Milano Fashion Week 2026, Monica Bellucci si prende la scena e oscura Ferragni e Golino

La sfilata di Fendi alla Milano Fashion Week 2026 ha segnato il "ritorno a casa" di Maria Grazia Chiuri, e ad assistervi in front row c'erano Monica Bellucci, Valeria Golino e Chiara Ferragni

Milano Fashion Week 2026, giorno due: è stata la volta di Fendi di presentare alla capitale lombarda quale sia il futuro del fashion per il prossimo autunno/inverno. In passerella, la prima sotto la direzione creativa di Maria Grazia Chiuri, si leggeva a chiare lettere un motto che descriveva efficacemente il senso della collezione intera: “Meno io, più noi”.

Un messaggio, questo, di sorellanza e comunità che riflette il suo metodo e che voleva omaggiare le cinque sorelle figlie dei fondatori della maison, Paola, Anna, Franca, Carla e Alda. Lo ha confermato poco più tardi un accessorio, e cioè a sciarpa con la scritta 5 Sisters a rievocare quella tipica della tifoseria sportiva.

Protagonista assoluta del fashion show è stata di certo la pelliccia (reale e riciclata), rielaborata in chiave moderna tramite lavorazioni patchwork e tocchi di camouflage, molti sono stati i contrasti materici, restituiti da abiti midi vedo-non vedo, bluse ricamate e gonne impreziosite da cristalli e pezzi utilitari, e si è assistito al rumoroso ritorno della Baguette, con tanto di doppie fibbie come in origine, e della Peekaboo che è stata presentata in nuove versioni iper capienti.

Presentata in Via Solari 35, la collezione è stata descritta come una sorta di ritorno a casa per la stilista, che ha iniziato la sua carriera proprio da Fendi nel lontano 1989. Ad assistere a quello che è considerabile un momento a dir poco iconico, che ritroveremo scritto sulle pagine dei libri di storia della moda, tra le star internazionali c’erano in front row Monica Bellucci, Valeria Golino e Chiara Ferragni a sfidarsi a colpi di stile.

Monica Bellucci, la tenuta mannish da Fendi è un classico senza tempo

Rimanendo fedele a quella che ormai è la propria firma distintiva, Monica Bellucci ha portato ai piedi della sfilata di Fendi l’estetica mannish.

Eccola paparazzata nei paraggi dello showroom con addosso un tailleur nero alla sua maniera, completo di blazer dalla vestibilità ampia leggermente sciancrato, dal taglio monopetto, panciotto, camicia bianca e pantalone classico.

Completavano il look degli occhiali da sole scuri, una borsa spaziosa ed un paio di tacchi con plateau. Una tenuta tutto sommato molto semplice, ma che è comunque riuscita ad oscurare quella delle sue colleghe grazie ad un fascino effortless e assolutamente senza tempo.

Chiara Ferragni, vedo-non vedo con tocco furry

Ha dimostrato una certa sfrontatezza Chiara Ferragni: tornata sulla scena della moda a pieno regime, dopo la conclusione dello spiacevole capitolo Pandoro Gate, la regina delle Influencer è ovviamente tra le presenze più attese alla Milano Fashion Week 2026.

La vediamo indossare un lungo abito semitrasparente, nero, con profondo scollo a “V”: uno slip dress fluido e scivolato, spiccatamente sensuale, che lasciava intravedere l’intimo dello stesso colore. La riparava dal freddo un particolarissimo capospalla in suede e pelle nera, con inserti furry, mentre chiudevano il look una Baguette finemente ricamata (com’era ovvio che fosse) ed un paio di tacchi dalla punta aguzza.

Valeria Golino, total white rigoroso

Valeria Golino, mantenendo anche lei il proprio stile, ha puntato tutto sulla semplicità ma anche sul total white: sappiamo che il bianco è una delle tendenze più forti di stagione e a quanto pare lo sa perfettamente anche l’attrice e regista.

Eccola ritratta con addosso blazer, camicia e pantaloni tutti e tre bianchi candidi, ma abbinati a borsa e décolleté neri a contrasto. E secondo voi, chi vince?