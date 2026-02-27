Alla Milano Fashion Week è accaduto l'impensabile: il gesto di Elodie nei confronti di Kendall Jenner sta facendo discutere i social

Getty Images Kendall Jenner ed Elodie alla Milano Fashion Week

Spotted: Kendall Jenner ed Elodie vicine alla Milano Fashion Week, ma incredibilmente distanti. In che senso? Semplice: Kendall Jenner è stata dolcissima nel front row della sfilata Emporio Armani. Invero non era presente solo Elodie, ma anche Blanco e Tananai: la Jenner ha sorriso a tutti loro, salutandoli, dicendo “piacere”, e quello che ha ottenuto è stato il gelo. La temperatura è scesa di almeno 20 gradi in quel di Milano, facendo tuttavia infiammare la polemica sui social.

Elodie ignora e snobba Kendall Jenner alla Milano Fashion Week 2026

Il pomeriggio del 26 febbraio è destinato a passare alla storia per la maison Armani, con il debutto di Emporio Armani: a presentare la collezione in passerella sono stati Silvana Armani, nipote di Giorgio, e Leo Dell’Orco. Di certo è tra i momenti più importanti per la maison, un nuovo inizio nel segno di quello che è stato costruito da Re Giorgio. Alla sfilata non sono mancati alcuni dei nomi più illustri della moda, dello spettacolo e della musica.

Presenti, infatti, Elodie, Blanco e Tananai, seduti proprio vicini a Kendall Jenner (che è Global Fragrance ambassador di Emporio Armani, dal mese di gennaio 2026). Ma il front row ha avuto il suo momento di gelo, che ha spostato l’attenzione dalla sfilata alle dinamiche tra i presenti: Kendall Jenner si è presentata (in modo molto carino, a dire il vero, ha salutato anche facendo il gesto della mano) ai nostri artisti, e l’unica risposta che ha avuto è stata un timido “Hi”, ovvero “ciao”. Il gesto di Elodie, ovvero quello di reagire freddamente al saluto della Jenner, non solo non è affatto passato inosservato, ma è diventato virale sui principali social. Imbarazzo, freddezza o cos’altro?

La polemica sui social per la reazione di Elodie

“Ma Elodie che se la tira?”, è una delle domande che più stanno circolando sui social al momento. Si sa: a volte basta davvero pochissimo per infiammare la polemica, e i social in questo sono – purtroppo – maestri. Sì, dai video che circolano su Instagram o X (ex Twitter) è stata Kendall Jenner la prima a rompere il ghiaccio. Di certo non è facile presenziare a un impegno senza conoscere le persone al proprio fianco, ma la Jenner, che è una top model, tra le più famose al mondo (sorella di Kim Kardashian), è abituata a queste dinamiche. E infatti si è sciolta in pochi secondi (ed è stata elogiata per la sua “umiltà”).

In realtà, per dovere di cronaca, a non dare molta confidenza a Kendall Jenner è stato anche Blanco (Tananai, invece, ha accennato un timido ‘ciao’). C’è chi parla di scena già memorabile, destinata a essere consegnata agli annali dei front row. C’è chi condanna Elodie e Blanco per non aver fatto i salti di gioia dopo il tentativo di disgelo di Kendall. E c’è chi difende Elodie, perché, alla fine, diciamocelo, cos’altro avrebbe dovuto fare se non osservare la sfilata? Così va nel mondo della moda e dello spettacolo, con una piccola riflessione: il multiverso è qualcosa di cui sappiamo (davvero) molto poco.