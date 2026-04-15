Jacob Elordi e Kendall Jenner, complicità speciale al Coachella: nuova coppia in vista?

Tra sguardi complici e complicità al Coachella, Jacob Elordi e Kendall Jenner accendono il gossip e si candidano ad essere la coppia dell’estate 2026

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Jacob Elordi e Kendall Jenner

La primavera, si sa, è la stagione delle rinascite e degli amori che sbocciano all’improvviso e, anche quest’anno, il mondo delle celebrity non delude: tra conferme e nuovi flirt, le coppie iniziano a far sognare e discutere i fan.

Se ormai relazioni come quella tra Gigi Hadid e Bradley Cooper sembrano sempre più solide, così come quella tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle nuove possibili coppie che stanno accendendo il gossip internazionale.

Tra le più chiacchierate degli ultimi mesi c’è senza dubbio il presunto legame tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton, un mix di glamour e adrenalina che incuriosisce sempre di più. Ma è un’altra coppia, o meglio un possibile flirt, a catalizzare davvero tutta l’attenzione: quello tra Jacob Elordi e Kendall Jenner.

Jacob Elordi e Kendall Jenner candidati ad essere la coppia dell’estate 2026

Quando due mondi apparentemente lontani si sfiorano, il gossip prende subito fuoco ed è quello che sta accadendo nelle ultime ore, da quando impazza un gossip davvero interessante su una presunta love story tra Jacob Elordi e Kendall Jenner. Lui volto magnetico del nuovo cinema hollywoodiano, lei icona di stile e presenza fissa nel jet set internazionale: è bastato un avvistamento, qualche sguardo complice e l’atmosfera magica del Coachella per trasformare un semplice incontro in una possibile storia tutta da raccontare.

I due, avvistati insieme al celebre Festival musicale che si tiene ogni anno a Indio, in California, hanno subito acceso la fantasia dei fan, tanto da essere già candidati a diventare la coppia simbolo dell’estate 2026. Complici, bellissimi e perfettamente in linea con l’estetica patinata del jet set internazionale, sembrano avere tutte le carte in regola per conquistare le copertine.

E pensare che molti immaginavano Jacob Elordi al fianco della sua co-star in Cime tempestose, Margot Robbie. Un’ipotesi che aveva fatto sognare gli appassionati di cinema, ma che fuori dal set non si è mai trasformata in realtà.

L’attore è stato legato a Joey King fino al 2018, poi ha avuto un flirt mai confermato con Zendaya, e uno subito dopo, questa volta ufficiale, con Kaia Gerber. La sua relazione più recente invece è stata quella con l’influencer Olivia Jade Giannulli, conclusa lo scorso anno.

Kendall invece ha vissuto i suoi primi batticuore con Harry Styles nel 2013, mentre tra le sue vecchie fiamme ci sono anche il cestista Devin Booker, il rapper ASAP Rocky, attuale partner di Rihanna, e Bad Bunny.

Jacob Elordi e Kendall Jenner, complicità alle stelle e un presunto bacio

Il Coachella si sa, non è solo musica e look iconici, ma anche il palcoscenico perfetto per flirt veri, presunti o semplicemente immaginati.

È proprio qui che sono finiti sotto i riflettori Kendall Jenner e Jacob Elordi, protagonisti di uno dei gossip più chiacchierati del momento: tutto nasce da un video e da alcune indiscrezioni circolate velocemente sui social secondo cui i due sarebbero stati avvistati molto vicini durante un afterparty esclusivo, tra musica, luci soffuse e quell’atmosfera sospesa che solo Coachella sa creare.

A lanciare l’indiscrezione è stato il sito di gossip Deuxmoi che ha dichiarato come i due sarebbero stati visti insieme anche durante l’attesa performance di Justin Bieber, grande amico di Kendall, presente al Festival insieme alla moglie Hailey Bieber, mentre si godevano lo spettacolo ballando e cantando con lo stesso gruppo di amici.

Le voci parlano addirittura di un bacio, di un’intimità che avrebbe fatto pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia ma, come spesso accade in questi casi, la realtà è molto più sfumata. “Non si sono mai staccati l’uno dall’altra” ha dichiarato il sito di gossip, ma le immagini che circolano non confermano davvero nulla: si vede Elordi sorridere, parlare, muoversi con naturalezza tra la folla mentre la presenza di Kendall è quasi scontata, visto che è una delle presenza fisse dell’evento insieme alla sorella Kylie Jenner.

Dunque per ora non c’è nessuna conferma ufficiale, ma i fan attendono con ansia di saperne di più.