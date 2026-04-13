Coachella: 10 cose da sapere sul festival più glam

Protagonisti musica, divertimento e look incredibili. Negli Usa è diventato un appuntamento imperdibile, in Italia è ancora poco conosciuto. Vi diciamo tutto noi

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Coachella Festival: Kendall Jenner e Hailey Bieber

Da venerdì 10 aprile 2026 a domenica 19 aprile 2026 (due week end: quello del 10-12 e quello del 17-19) si terrà il Coachella Festival, l’appuntamento musicale, mediatico e glamour, divenuto imperdibile per tutti gli americani e non solo.

Musica che varia dall’ hip hop all’elettronica, dal rock all’indie, reunion storiche (come i Gun’s N Roses nel 2016), migliaia di giovani e non solo che si ritrovano per divertirsi, dimenticare doveri e problemi e pensare solo a scatenarsi a ritmo di rock.

Ma dove, quando e perché è nato questo Festival divenuto in 15 anni così famoso?

Ecco le 10 cose che dovete sapere sul Coachella.

1. La sua nascita risale al 1993 grazie a Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam. In quell’anno Eddie decise di partecipare a un boicottaggio contro l’azienda californiana Ticketmaster, addetta alla vendita e alla distribuzione dei biglietti di concerti, di teatro o eventi, accusata di avere il monopolio della scena musicale nel sud della California.

2. La prima edizione ufficiale si è tenuta nel 1999, ma con scarsa affluenza di pubblico, per cui l’anno successivo il festival non si è tenuto. La macchina organizzativa è ripartita nel 2001 e da quell’edizione in poi l’evento ha continuato a crescere in popolarità.

3. Il Coachella, il cui vero nome è Coachella Valley Music and Arts Festival si tiene ad aprile, per due week end consecutivi. Nel 2018, il week end del 14 e quello del 23.

4. La musica si accompagna all’arte grazie a sculture ed istallazioni create da affermati nomi del settore, ma anche da giovani artisti provenienti da tutto il mondo. La mascotte (un astronauta gigante) che campeggia tra le palme e la ruota panoramica sono state costruite da Tyler Hanson dei Poetic Kinetics. Se ne sta tranquillo durante i giorno mentre durante i live notturni vola sopra il pubblico e sullo schermo riflette i live sul palco.

5. Il cibo per eccellenza al Coachella è il Pink’s Hot Dog nato negli anni Settanta a Los Angeles. Fonti come il Guardian lo danno ancora come attrazione principale del festival (Per palati tosti: abbonda la salsa chili). Per i più salutisti non mancano le fette di anguria, altro must culinario del festival.

6. È una specie di consuetudine che in ogni edizione di Coachella ci debba essere una qualche reunion di band sciolte da tempo: nel 2001 i Jane’s Addiction (fortemente richiesto dagli organizzatori, incapaci di trovare un grande nome per riempire il cartellone), nel 2002 i Siouxsie and the Banshees, nel 2003 gli Stooges, nel 2004 i Pixies, nel 2005 i Bauhaus nel 2007 Rage Against the Machine e The Jesus and Mary Chain, nel 2008 i The Verve, nel 2011 i Death from Above 1979, nel 2012 At the Drive-In, nel 2016 i Gun’s N roses.



7. Tra i grandi protagonisti dell’edizione 2026: Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G, in rappreentanza del pop, il pop-rock e la musica latina. Attesissimo anche il set dell’italiano Anyma (poi cancellato per motivi di sicurezza) e la partecipazione di artisti come The xx, Jack White, David Byrne e i Radiohead.



8. Passeggiando per il Festival, non è raro imbattersi in celeb: top model famosissime (come Alessandra Ambrosio, vedi gallery), influencer regine del festival, come Parish Hilton o le sorelle Kylie e Kendall Jenner. E ancora moltissimi attori hollywoodiani. Al Cochella, vip e nip convivono all’insegna del divertimento e della buona musica!

9. Come e dove vedere il Coachella? Tutte le esibizioni saranno trasmesse su YouTube, in live streaming, sul canale ufficiale del festival.

10. I biglietti sono disponibili in prevendita dal 22 novembre. Quelli generali variano dai 429 ai 549 dollari, mentre i pass “vip” costano tra i 929 e i 1.119 dollari. Ovviamente al costo dei biglietti per partecipare al Festival, va aggiunto quello relativo ai biglietti aerei per la California e le spese per il pernottamento.