La Caduta di Casa Ferragnez è stata ampiamente documentata dai social e dagli organi di informazione: Chiara Ferragni e Fedez ormai conducono vite separate. Fedez è volato negli Stati Uniti per il Coachella, il Festival più colorato del mondo. La Ferragni? Si è rifugiata nel suo porto sicuro: la famiglia, ma anche gli amici. Proprio quegli amici che Fedez, stando alle indiscrezioni, non avrebbe mai sopportato.

Chiara Ferragni e Fedez lontani, la condizione

Che Fedez non fosse un grande sostenitore delle persone che ruotano attorno all’universo Ferragni non è una novità. Ne abbiamo visto giusto un assaggio durante l’intervista a Belve da Francesca Fagnani: sebbene non abbia mai fatto direttamente il nome di Fabio Maria Damato, General Manager di Chiara Ferragni Collection e TBS, ha preso le distanze dalla scelta dell’imprenditrice di assumersi totalmente le responsabilità di quanto accaduto con il Pandoro Gate. “A me spiace che lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva spiegare che le responsabilità non sono le sue e se ci sono non sono solo sue. Cioè del suo manager, è uno solo”.

Più volte, Deianira Marzano, esperta di gossip, ha condiviso commenti e opinioni di fonti vicine ai Ferragnez, e tutti hanno sempre riportato la medesima impressione. “Fedez non ha mai sopportato tutto il gruppetto di amici di Chiara, nella serie diceva sempre che voleva che la moglie non frequentasse più alcuni di loro e che desiderava che lei stesse più con lui e i figli e meno con loro”. Per Fedez, come sostenuto a Belve, sono stati tre anni duri: la coppia non ha retto, tra la malattia, le difficoltà e non ultimo il Pandoro Gate, che ha sgretolato il modello Ferragni senza colpo ferire. Ma la condizione sembrerebbe essere sempre la stessa: non vorrebbe più certe persone attorno a loro.

Chiara Ferragni, le difficoltà dopo la separazione

Fedez, dunque, è in California per il Coachella Festival. Al suo fianco c’è la fidatissima assistente Eleonora: ha festeggiato il compleanno con una torta patchwork. Lui è stato fotografato con Giulia Ottorini, ma c’è solamente un rapporto di amicizia. Nessun nuovo flirt, anche perché, come sostenuto dal rapper stesso a Belve, nonostante tutto, è Chiara la “donna più importante della sua vita“.

Nella giornata di ieri, 15 aprile, Chiara Ferragni, invece, si è concessa uno scatto con alcune fan, come riportato sempre dalla Marzano. “Oggi abbiamo trovato Chiara in centro, è stata super gentile e super disponibile. Anche se l’abbiamo vista un po’ triste“. Sui social, l’imprenditrice è ormai “sparita”: parte delle ultime notizie le abbiamo apprese dal profilo della mamma, Marina Di Guardo. C’è un aspetto, però, che non è passato inosservato ai più. “Ma solo a me pare che Chiara Ferragni ultimamente sia un po’ troppo magra?”, così ha chiesto un utente su X. “Sta dimagrendo a vista d’occhio, non credo stia affatto bene”. E qui si ritorna a quella vecchia indiscrezione, secondo la quale la Ferragni starebbe malissimo, si sarebbe chiusa a riccio e trascorrerebbe la maggior parte del tempo dalla sua psicologa.