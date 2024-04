La narrazione social di Chiara Ferragni è cambiata. Nettamente. Dopo il Pandoro Gate, nulla è stato più lo stesso: un pezzo dopo l’altro, l’esistenza dell’influencer e dell’imprenditrice digitale è stata rivoluzionata. Non solo ha perso numerose collaborazioni con brand noti, ma è arrivata anche la separazione da Fedez (che si trova a Miami con i figli Leone e Vittoria). Da quando è tornata da Dubai, la Ferragni si è chiusa in quello che si chiama “silenzio social”. Secondo un’indiscrezione, non sarebbe un momento tranquillo per lei.

Chiara Ferragni sta malissimo: “Passa le giornate dalla psicologa”

Siamo abituati a vedere ormai ogni lato delle star e dei vip: quei tempi in cui vigeva uno stretto riserbo sulle dive è tramontato. Con l’avvento dei social, non solo i nomi del cinema o della musica condividono tutto sulla propria vita, ma sono nate delle figure specializzate come gli influencer. Di cui Chiara Ferragni, fino a poco tempo fa, è stata la stella più brillante. Dopo il Pandoro Gate, però, tutto è cambiato: sui social si tende a condividere la parte migliore della vita, e non le fragilità.

La vacanza a Dubai insieme ai figli, Leone e Vittoria, con la famiglia al seguito – tra cui mamma Marina e la sorella Valentina – è stata ampiamente documentata sui social. Poi, il silenzio: Fedez, in sua assenza, ha raccolto le proprie cose dall’attico di CityLife, per trasferirsi nel nuovo appartamento vicino al Castello Sforzesco. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, la Ferragni “sta malissimo, si è chiusa a riccio e passa le giornate dalla psicologa“. Ad averlo riferito sono alcune fonti vicine all’imprenditrice.

Chiara Ferragni, crolla il modello imprenditoriale

La Caduta di Casa Ferragnez ha lasciato parecchi strascichi. Fedez è tornato alla vita di prima: viaggi, musica, condivisioni non-stop sui social. A Miami con lui ci sono i figli e i genitori, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi. E intanto c’è anche un altro risvolto da considerare: stando a un sondaggio condotto da Obiettivo Effe dell’Università di Milano-Bicocca, un progetto di empowerment femminile, il modello “Chiara Ferragni” è crollato. Le conseguenze del Pandoro Gate non si fermano all’inchiesta per truffa aggravata che pende sul capo dell’influencer, ma vanno ben oltre. Fino al 2023, infatti, la Ferragni è stata considerata come una imprenditrice modello per le giovani ragazze.

Il vento, però, è cambiato, e non è più a favore. Molte le repliche negative dei giovani: “La troppa popolarità nascondeva una certa falsità”, o “non è la migliore imprenditrice né di ieri né di oggi né di domani”, e ancora “non la stimo particolarmente, poiché ha basato tutta la sua fortuna su aspetti effimeri della vita”. Le ricerche precedenti, però, non sono mai state così nette (e negative), anzi: a lungo è stata citata come tra le imprenditrici modello insieme a nomi di caratura come Elon Musk o Mark Zuckerberg. Cosa resta dell’influencer? Per il momento è ancora presto per dirlo: quel che è certo è che può sempre reinventarsi. E noi siamo certe che prima o poi lo farà.