La nota dei legali di Chiara Ferragni dopo la conferma di essere indagata per truffa aggravata per altri due casi: "Certi dell'assoluta innocenza"

Chiara Ferragni risulta indagata per truffa aggravata non solo per il Pandoro Pink Christmas, ma anche per le Uova di Pasqua e per la Bambola Trudi. L’imprenditrice e influencer non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni, e si è detta disposta a collaborare con la giustizia, in cui crede fermamente. Dopo la diffusione capillare della notizia, è arrivata la nota dei legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.

Chiara Ferragni, la nota dei legali

L’impero di Chiara Ferragni è sempre più sotto l’occhio del ciclone. Influencer, imprenditrice digitale, tra le prime fashion blogger in Italia, che ha raggiunto un successo dopo l’altro, tanto da arrivare persino sul palco del Festival di Sanremo nel 2023 per la serata iniziale e la finale con il conduttore Amadeus. Oggi, Chiara Ferragni risulta indagata per truffa aggravata per il Pandoro Pink Christmas, per le Uova di Pasqua in collaborazione con Dolci Preziosi e per la Bambola Trudi. L’inchiesta si è dunque allargata, e al momento sono al vaglio tutte le operazioni di beneficenza dell’influencer.

Dopo la notizia, i legali di Chiara Ferragni hanno rilasciato subito una dichiarazione. “Una volta che il Procuratore Generale presso la Cassazione avrà individuato il Pubblico Ministero territorialmente competente, chiariremo al designato magistrato ogni aspetto delle tre vicende, essendo totalmente certi dell’assoluta innocenza di Chiara e che detta innocenza emergerà dalle indagini che verranno condotte”. Hanno aggiunto di essere fiduciosi del confronto con l’autorità giudiziaria. “Auspichiamo che il clima mediatico che ha caratterizzato sino ad oggi la vicenda si rassereni”.

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social

Nonostante le notizie e dopo l’iniziale sparizione dai social, Chiara Ferragni è tornata attiva su Instagram. Ma la comunicazione è nettamente cambiata (del resto, si è affidata all’agenzia Community per correre ai ripari dopo l’enorme danno di immagine, non solo in Italia, ma anche all’estero). Ora, i contenuti vertono principalmente sulla famiglia, con scatti insieme ai figli Leone e Vittoria. Ben poco, invece, si è vista insieme a Fedez, tanto che in molti hanno pensato a una presunta spaccatura nella coppia.

Per il momento, sta condividendo un solo brand: il suo. Sono sparite la maggior parte delle pubblicità, delle “ADV”, non c’è la possibilità di commentare sotto ogni post. L’idea, dunque, è di rilanciare il brand Chiara Ferragni, più che collaborare con altri. Anche perché, nel corso delle ultime settimane, in tanti si sono defilati, da Coca-Cola a Safilo.

In arrivo la “Legge Ferragni”

A Quarta Repubblica, Giorgia Meloni ha intanto annunciato la volontà di regolarizzare le attività legate alla beneficenza, soprattutto per evitare e prevenire ulteriori scandali. “La vicenda ha fatto vedere che effettivamente c’è un buco, in termini di trasparenza, nella normativa delle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico. Voluto o non voluto è una cosa nella quale si può incappare”. Si parla, dunque, di una sorta di “legge Ferragni”, dove le attività commerciali con scopo benefico dovranno essere chiarite in ogni parte. La ferma volontà è di discuterne durante il Consiglio dei Ministri di giovedì 25 gennaio, per “specificare a chi vanno le risorse, per cosa vanno e quanta parte viene effettivamente destinata a scopo benefico”.