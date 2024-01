Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

È crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? Sembrerebbe di no. Le indiscrezioni sul loro possibile divorzio sono diventate un habitué a cadenza annuale: basti pensare al polverone sollevato dal caso Rosa Chemical, dopo Sanremo, e ora al pandoro-gate, che ha fortemente compromesso la reputazione dell’imprenditrice digitale. E così, in un freddo weekend di gennaio, si torna a parlare di separazione, perfino imminente, con la solita visita di soppiatto all’avvocato divorzista e di grido al quale lei si sarebbe rivolta per mettere fine al suo matrimonio con l’artista di Rozzano. Ma cosa c’è di vero?

Perché si parla di divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez

L’avvocato divorzista, la fede milionaria che scompare dall’anulare sinistro di Chiara Ferragni e una domenica trascorsa in famiglia da separati. Bastano pochissimi ingredienti per invocare la separazione, che non è di certo avvenuta, dato che lui si è affrettato a smentire ogni cosa con una foto tutti insieme al termine di una giornata trascorsa divisi. Non una rarità, per una coppia che sta vivendo un momento particolarissimo della sua vita privata e professionale, ma che fa pensare subito al peggio.

Nessun divorzio in casa Ferragnez, quindi, ma solo un lungo periodo in cui le cose potrebbero non andare come siamo abituati a vedere. Lei trova spesso rifugio nella sua famiglia d’origine e nelle sue sorelle, sempre presenti nei momenti più duri, ed è con loro che ha trascorso una domenica lontana dai riflettori a Rivalta, il borgo da sogno del piacentino dove sua sorella Francesca ha sposato Riccardo Nicoletti, mentre Fedez si è divertito a riprendere una tenerissima sessione di cucina in casa Lucia, con Vittoria e nonno Franco ai fornelli.

Infine, la foto di famiglia al termine della giornata che scaccia definitivamente tutti i pettegolezzi sul loro conto. Tutti insieme sul divano, come sono soliti fare, sebbene con un velo di malinconia in più che segna il periodo complicato che stanno vivendo. È anche tornata la fede al dito di Chiara, dalla quale non si separa mai, mentre lui sostiene i suoi figli, che ama moltissimo.

La reazione di Fedez ai guai di Chiara Ferragni

Federico Lucia viene da un momento difficilissimo che riguarda la sua salute, fisica e mentale. Dopo la scoperta del tumore neuroendocrino al pancreas, che ha superato con un intervento addominale durato ore, è scivolato in una depressione profonda che ha vinto grazie all’aiuto degli specialisti e della sua famiglia, che non l’ha mai abbandonato. A ottobre, l’emorragia interna che gli ha fatto rischiare la vita. Tutti elementi questi che, messi insieme, lo hanno reso estremamente fragile e, di certo, non preparato per la tempesta che ha travolto la famiglia a dicembre.

Ed è per questo che, talvolta, lo abbiamo visto reagire in maniera poco consona ai problemi professionali che stava vivendo sua moglie. Ha cercato di difenderla a modo suo, si è schierato contro i giornalisti e – nei primi giorni successivi allo scandalo – ha postato freneticamente sui social con la chiara intenzione di prendere le sue parti. Niente di buono per la reputazione di lei, che ancora non aveva in mano una strategia per uscire dall’impasse e che ha inevitabilmente incrinato la loro serenità. Oggi, il percorso è ancora lungo ma pare che abbiano intenzione di affrontarlo insieme.