Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Ci risiamo: si parla di nuovo di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Come sempre in questi casi, quando il mare è in tempesta (qualcuno ricorda la sfilza di notizie post Sanremo 2023 sulla loro presunta separazione?) ecco che la parola “crisi” è ovunque. Ma è davvero così? Assenze sospette, voci di divorzio prontamente smentite. Ma non è servito a nulla, perché, quando inizia il chiacchiericcio, è difficile fermarlo.

“Chiara Ferragni e Fedez in crisi”

Possiamo parlare di effetto déjà-vu? Assolutamente sì, anche perché stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez. Il Pandoro Gate, dunque, ci fa rivivere il post Sanremo 2023, quando si parlava di una “gravissima crisi” per la coppia, dopo quanto successo sul palco dell’Ariston (il finto amplesso in diretta tra Fedez e Rosa Chemical). Parte delle voci sono state scatenate proprio dalle assenze di Fedez e Chiara Ferragni nei rispettivi profili.

In prima battuta ad avere smentito il gossip sulla crisi è stato Gabriele Parpiglia: “Smentiamo chi ha scritto che sarebbero in crisi Fedez e Chiara Ferragni. Assolutamente falso. Fedez ha dato un ultimatum perché è completamente schierato contro il team della Ferragni. In particolare contro Fabio Maria D’Amato che è il braccio destro di Chiara Ferragni”. A ciò si è unito anche Fedez stesso, che su Instagram ha scritto: “Mamma mia quante stron**** che scrivete”, riferendosi proprio alle notizie sulla crisi.

Chiara Ferragni nello studio di un avvocato divorzista: la smentita

Ad avere parlato di una presunta crisi tra Ferragni e Fedez è stato il settimanale Chi. “Si parla di crisi nella coppia, cosa che farebbe gioco soprattutto a chi vuole spostare l’attenzione”. Poi, però, è arrivata la notizia della Ferragni che va nello studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti in Italia. Divorzio in vista? Anche in questo caso diremmo di no. Ciò sarebbe accaduto nel pomeriggio del 19 gennaio, quando la Ferragni sarebbe stata avvistata nel palazzo a Milano, esattamente in zona Porta Venezia.

Poi, la smentita. Secca e diretta. “Il team di comunicazione che assiste Chiara Ferragni, sentito da Vanity Fair, smentisce che Chiara si sia recata da un avvocato divorzista“. Sui social, intanto, continuano le ipotesi: poche presenze sui rispettivi profili social, la Ferragni avvistata senza fede. Anche questo è un déjà-vu in piena regola. Perché è già successo dopo Sanremo 2023, e sappiamo che basta molto poco per scatenare i dubbi e le ipotesi, che quasi mai si rivelano fondate.

Come nota il Corriere della Sera, la Ferragni è ritornata attiva sui social, ma almeno per il momento la sezione dei commenti è “chiusa” al pubblico. Agli occhi dei follower, però, non è sfuggita ancora una volta l’assenza di Fedez. Al di là di tutto, la coppia sta affrontando un momento complesso: dopo il Caso Pandoro Ferragni-Balocco, Chiara risulta indagata per truffa aggravata. Indubbiamente non è una situazione facile, ma, come ha ribadito più volte la Ferragni, la giustizia farà il suo corso, rendendosi disponibile alla collaborazione per fare ulteriore chiarezza. Intanto, il Codacons ha presentato un ulteriore esposto per la Capsule Collection.