Non c’è pace per Chiara Ferragni. Il Caso Pandoro Balocco Pink Christmas è stato solamente l’inizio, perché al momento si sta indagando anche su altre attività di beneficenza dell’influencer e imprenditrice digitale. Indagata per truffa aggravata, la Ferragni ha fatto sapere che collaborerà con la giustizia. E ora il Codacons ha presentato un altro esposto: al centro dell’attenzione c’è l’accordo con Oreo, legato sempre a un’operazione di beneficenza con la Capsule Collection Limited Edition Chiara Ferragni by Oreo del 2020.

Chiara Ferragni, il nuovo esposto del Codacons per la Capsule Collection con Oreo

Negli ultimi anni, Chiara Ferragni ha avuto modo di collaborare con brand nazionali e internazionali. Spesso, molte delle collaborazioni sono state legate ad attività di beneficenza, che ora sono sotto la lente di ingrandimento da parte della giustizia. Ad avere annunciato l’esposto all’Antitrust è stato il Codacons, riferendosi all’operazione del 2020, per la precisione si è mossa con “una istanza d’accesso all’azienda dolciaria finalizzata ad avere tutti i dati circa la campagna di solidarietà avviata con l’influencer”.

Cosa ha fatto scattare il controllo da parte del Codacons? Nei messaggi condivisi si faceva riferimento al ricavato delle vendite, destinato al 100% in beneficenza per iniziative contro il Coronavirus. Così si legge nell’esposto: “un connubio tra beneficenza e sponsorizzazioni a pagamento che, alla luce della sanzione dell’Antitrust per il caso Balocco, desta più di un sospetto”. È improbabile che la Ferragni rilasci ulteriori dichiarazioni. In una nota diffusa dai legali, ha spiegato che risponderà esclusivamente ai magistrati. “In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di amministratore delegato di Tbs Crew Srl e di Fenice Srl, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto”.

Striscia la Notizia riprende Chiara Ferragni

Nella puntata del 18 gennaio 2024 di Striscia la Notizia, Chiara Ferragni è stata ripresa in una posizione un po’ scomoda. L’inviato Vittorio Brumotti ha sorpreso il Suv dell’imprenditrice in sosta vietata. L’auto è stata lasciata in sosta vietata, con le quattro frecce, esattamente in Via Montenapoleone, nel cuore più chic della città. Dopo aver ricevuto il Tapiro di Striscia, la Ferragni è di nuovo protagonista del programma satirico di Antonio Ricci. Brumotti, dopo averla raggiunta, le ha semplicemente detto: “Non si lascia l’auto così”. E la Ferragni? Non ha fatto un plissé. “Hai ragione”, la laconica risposta.

Non è la prima volta che Striscia raggiunge Chiara Ferragni. Dopo aver ricevuto la multa di un milione di euro dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette, le è stato consegnato il Tapiro d’Oro dall’inviato Valerio Staffelli. “Mi merito il Tapiro. Seppur in buona fede, ho commesso un errore. Giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Per questo ho deciso di donare un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita. Voglio aiutare il reparto oncologico pediatrico”. E questa è una promessa che ha mantenuto: l’Ospedale ha confermato di aver ricevuto la donazione. Ora, le indagini devono fare il loro corso, per fare luce su quanto accaduto: in ogni caso, chi lavora come influencer deve sottoporsi a nuove regole stringenti per evitare che possano capitare ulteriori episodi simili.