Nuove perquisizioni sono state effettuate nelle sedi delle società di Chiara Ferragni. La Guardia di Finanza di Milano ha avviato perquisizioni legate all’inchiesta di truffa aggravata, a carico di Chiara Ferragni, Alessandra Balocco (AD Balocco), Fabio Maria Damato (il manager e braccio destro dell’imprenditrice digitale) e altri. Al momento sarebbero stati raccolti documenti utili per chiarire la posizione della Ferragni riguardo alle attività di beneficenza, come copie dei contratti, scambi di email nei PC aziendali. Intanto, la Ferragni non si è mostrata alla Milano Fashion Week. Ma su Instagram si dice “più forte”.

Perquisite le società di Chiara Ferragni

Le Fiamme Gialle stanno continuando l’indagine: dopo il Caso Balocco-Ferragni, al centro dell’inchiesta sono finite ulteriori attività legate sempre alla beneficenza. Non a caso, infatti, la Guardia di Finanza si è recata, oltre che nelle sedi delle società dell’imprenditrice digitale e influencer, ovvero Fenice Srl e TBS Crew, anche nella sede Oreo a Milano, da Cerealitalia in provincia di Bari e a Tarcento, in provincia di Udine, per l’azienda Trudi.

Le acquisizioni sono avvenute oggi 21 febbraio 2024: il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha effettuato dunque questo passaggio “tecnico” per raccogliere ulteriori dati e informazioni. Questa mossa è a dir poco indispensabile, poiché bisogna anche procedere con le audizioni di testimoni. Lo step successivo prevede la verifica delle e-mail e dei documenti, così da passare successivamente agli interrogatori.

Chiara Ferragni su Instagram: “Sono più forte”

La vita di Chiara Ferragni, dopo il Caso Balocco, non è più la stessa di prima. Sono diminuite le condivisioni social e, dopo l’iniziale silenzio, ha ripreso a pubblicare scatti di famiglia, mostrandosi totalmente dedita ai propri figli, Leone e Vittoria. Molto più sporadica, invece, la presenza di Fedez all’interno del profilo della Ferragni: una strategia precisa o una crisi malcelata? C’è da dire che la coppia è stata spesso al centro di notizie legate alla presunta crisi nerissima. Ma a San Valentino sono stati sorpresi dai fotografi di Chi per una cena da Cracco in Galleria.

Il Pandoro Gate ha scatenato un domino di eventi non di poco conto. Come l’assenza dell’influencer, tra le prime fashion blogger in Italia, alla Fashion Week di Parigi. Al momento è in corso la Fashion Week di Milano, ma è altamente improbabile che la rivedremo come protagonista delle sfilate. Proprio lì, nel cuore delle sfilate milanesi, è stata sempre la più “attesa”. E nelle sue stories su Instagram, intanto, si dice più forte, riprendendo i versi della canzone di Rihanna, What Now.

“Ho ignorato questo groppo in gola che avevo, non dovrei stare piangendo. Le lacrime erano per i giorni in cui ero più debole, adesso sono più forte. Ma qualcosa manca, qualsiasi cosa sia”. Sulla presunta crisi, c’è il massimo riserbo. L’imprenditrice, sicura che tutto si risolverà per il meglio, si sta limitando a condividere i suoi prodotti su Instagram. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi per comprendere come evolverà la vicenda, tenendo presente anche i guai di Fedez con il Codacons, accusato di calunnia.