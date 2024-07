Chiara Ferragni, Alessandra Balocco parla per la prima volta del pandoro-gate

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Sono passati diversi mesi dal caso del pandoro griffato, ma l’attenzione intorno alla vicenda non accenna a placarsi. A parlare per la prima volta dell’accaduto è Alessandra Balocco, che nega con fermezza che la campagna sia sia stata condotta in maniera opaca. La sanzione, per Balocco, è di poco più di quattrocentomila euro, meno della metà di quella comminata alle aziende di Chiara Ferragni, ma oggi l’ad respinge tutte le accuse mosse verso la sua azienda.

Le parole di Alessandra Balocco sul caso pandoro

“Una vicenda oltremodo strumentalizzata”, ha spiegato Alessandra Balocco, che in sette mesi non aveva mai parlato apertamente della vicenda che ha coinvolto Chiara Ferragni, “Ho vissuto una tragedia a livello umano e personale, che non mi ha però impedito di focalizzarmi sull’azienda nella quale lavoro da oltre trent’anni. Guardando indietro non posso che essere infinitamente riconoscente a tutti i nostri manager, dipendenti e collaboratori, che si sono stretti intorno a noi, e ci hanno aiutato a tenere la barra dritta”.

E aggiunge: “Ci tengo nuovamente a sottolineare che siamo fiduciosi di riuscire a dimostrare la nostra piena buona fede. Naturalmente, rispettiamo il lavoro dei giudici che, a vario titolo, si stanno occupando della vicenda, ferma la nostra convinzione di non aver messo in atto alcuna pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori. Questo punto oggi è centrale – conclude – e lavoro ogni giorno per proteggere la reputazione dell’azienda e dei suoi dipendenti e collaboratori”.

Nel 2022, Alessandra Balocco ha perso padre Aldo – l’anima dell’azienda dolciaria di Fossano – e qualche settimana dopo il fratello Alberto, scomparso dopo un incidente assurdo in bicicletta. Da quel momento, l’azienda è finita nelle sue mani e nonostante il grande dolore che stava provando ha dovuto pensare al bene dei suoi lavoratori e di quello che la sua famiglia aveva costruito con grande fatica.

Balocco si è difesa dalle accuse fin dal principio: “Balocco Spa ha appreso il contenuto del provvedimento emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e prende atto della sanzione comminata, nonostante gli impegni profusi per fornire tutti gli elementi necessari per una corretta ricostruzione del caso. L’azienda, che da sempre opera secondo principi di correttezza e trasparenza, ritiene di non condividere la decisione e si riserva pertanto di agire nelle sedi opportune per tutelare i propri diritti”.

La reazione di Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale ha già concordato con l’Agcm di pagare la sanzione da un milione e devolvere 1,2 milioni di euro a I bambini delle fate per archiviare il caso delle uova di Pasqua. Dal momento in cui è esploso lo scandalo non ha più parlato o, almeno, l’ha fatto davvero poco. I primi mesi del 2024 non sono stati affatto facili per lei, che oltre ai problemi con le aziende ha dovuto far fronte anche alla fine del suo matrimonio con Fedez.

Sta infatti vivendo un’estate diversa, al fianco della famiglia e dei suoi figli che vede quando non trascorrono del tempo con il loro padre. Il futuro è tutto da scrivere e lei sta provando a riprendersi dal colpo durissimo inferto alle sue società dalla prima sanzione Antitrust: ci vorrà del tempo.