Chi è Alessandra Balocco, indagata insieme a Chiara Ferragni

Fonte: Getty Images Alessandra Balocco

Il Caso Pandoro Balocco-Ferragni non ha acceso i riflettori unicamente sull’influencer e imprenditrice digitale. Perché nel registro degli indagati c’è anche l’AD di Balocco, ovvero Alessandra Balocco, Presidente e Amministratore Delegato della nota azienda piemontese. Al momento, si ipotizza il reato di truffa aggravata dalla minorata difesa, e le indagini stanno procedendo. Ma chi è Alessandra Balocco?

Chi è Alessandra Balocco

Ricordiamo tutti con sommo dispiacere la morte dell’imprenditore Alberto Balocco, colpito da un fulmine nell’agosto del 2022. Dopo la sua prematura scomparsa, Alessandra ha assunto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda Balocco. Ancor prima di prendere le redini, però, ha sempre lavorato per Balocco, sin dal 1990. L’azienda è nata ufficialmente nel 1927, ed è ancora oggi gestita dalla famiglia Balocco: Alessandra fa parte della terza generazione.

Nel momento in cui ha assunto il ruolo importante che ricopre oggi, ha detto: “Con grande orgoglio, impegno e consapevolezza, prendo il timone dell’azienda, forte della mia esperienza, certa del prezioso aiuto di mio marito Ruggero, di mia cognata Susy e del grande appoggio di collaboratori e dipendenti, assumo questo nuovo importante ruolo, in continuità verso chi mi ha preceduto, nel rispetto della nostra storia, dei nostri valori, e pronta a traghettare l’azienda verso il domani”. Ben poco si conosce, per il resto, della sua vita privata: una donna enormemente dedita al lavoro, alla cura degli affari dell’azienda di famiglia. E che ora è sotto l’occhio del ciclone, dopo quanto avvenuto per il Pandoro Balocco Pink Christmas.

La nota di Balocco sul Caso Pandoro-Ferragni

Alessandra Balocco è stata inserita nel registro degli indagati dalla Procura di Milano insieme a Chiara Ferragni. Da poco meno di un mese, la vicenda ormai è nell’occhio del ciclone: l’inchiesta è coordinata dal Procuratore Eugenio Fusco, oltre che condotta dalla Guardia di Finanza, e precisamente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. Dopo l’ipotesi di truffa aggravata, l’azienda cuneese ha deciso di rilasciare un comunicato – poco dopo Chiara Ferragni – dove ha spiegato che c’è massima fiducia nei confronti della giustizia.

“Balocco è una società guidata dalla stessa famiglia da quasi 100 anni, abituata a ‘far parlare’ i propri prodotti; la sobrietà fa parte dello stile della famiglia, incline al lavoro ma riservata, poco esposta a livello mediatico. (…) Da oltre un anno, e soprattutto nelle ultime settimane, sono state riportate numerose informazioni non corrette, anche frutto di scarsa conoscenza, di errata interpretazione dei fatti, e in alcuni casi di strumentalizzazione. Siamo fortemente dispiaciuti che l’iniziativa sia stata fraintesa da molti”.

Nella nota, l’azienda ha spiegato che l’iniziativa si è svolta totalmente in buona fede e che ha intenzione di collaborare con le autorità. “In cui riponiamo piena fiducia”. D’altra parte, hanno sostenuto che continueranno a impegnarsi, soprattutto per creare prodotti di qualità, con l’obiettivo di tutelare chi fa parte dell’azienda, ovvero i lavoratori e le famiglie, i dipendenti (si è temuto un calo dell’acquisto di prodotti dolciari Balocco, in concomitanza con la Pasqua). La nota si conclude con: “Proseguiremo a fare del bene, come già facciamo da tempo, mettendo con ancor più forza i nostri valori al centro di tutti i nostri progetti”.